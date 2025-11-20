Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

Tras su exitoso paso por el Tiny Desk, 31 Minutos estrenará su nueva película ‘Calurosa Navidad’ este 21 de noviembre en la plataforma Prime Video.

En la avant premiere de la cinta, realizada la noche de este miércoles en el Centro Cultural Matucana 100, 31 Minutos logró romper un inédito Récord Guinness.

Se trata del mayor desfile de títeres en una alfombra roja. En total, 127 títeres cruzaron la pasarela , superando el mínimo exigido por la organización.

La hazaña fue certificada en el lugar por Natalia Ramírez, experta mundial de Guinness World Records.

La escena –inusual incluso para una producción conocida por desafiar lo convencional– se convirtió en parte de la historia del programa chileno, que este 2025 estrenará su película en más de 240 países y territorios.

El Récord Guinness de 31 Minutos

Durante el evento, Ramírez explicó los criterios necesarios para validar el título: “Para este récord era necesario un mínimo de 100 títeres que cruzaran esta alfombra roja. Infelizmente, algunos de ellos fueron descalificados. Por tanto, el número oficial fue de 127 títeres” .

La representante también destacó “la unión de la imaginación, una excelente producción y la magia de los personajes”, que permitieron convertir la premiere en un espectáculo en sí mismo.

Tras la verificación, Guinness World Records entregó al equipo el certificado oficial, destacando que el logro se completó en apenas 36 minutos. “Han traído a Chile un título que nadie más había realizado en el mundo”, señaló Ramírez.

De qué se trata Calurosa Navidad

Calurosa Navidad presenta una crisis climática en Titirilquén: una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas.

Para salvar la festividad, Juan Carlos Bodoque debe emprender una misión al Polo Norte, mientras Tulio Triviño, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento especial a la espera de su regreso.

La película cuenta además con la participación de la cantante mexicana Julieta Venegas.

Fiel a su sello, la producción mezcla humor absurdo, comentarios sociales y las canciones que han convertido al programa en un referente latinoamericano desde su estreno en 2003.