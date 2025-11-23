BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Lo que antes conocíamos como lujo ha ido mutando en los últimos años por experiencias más privadas y exclusivas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Los ultrarricos están cambiando su estilo de vida y redefiniendo lo que se considera como lujo.

    Según un reciente reportaje de The Wall Street Journal, las grandes fortunas están gastando cada vez más hacia servicios para vivir con mayor comodidad, privacidad y sin las molestias cotidianas que enfrentan el resto de las personas.

    Para ellos, el lujo ya no es solo abundancia o extravagancia: es ahorro de tiempo, eficiencia y acceso.

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El reportaje pone de ejemplo a Masoud y Stephanie Shojaee, desarrolladores inmobiliarios que en los aeropuertos se bajan desde jets privados y son llevados directamente a sus hoteles de lujo

    “Para mí, el lujo en esta era se define como ahorro de tiempo, eficiencia y servicio”, dijo Masoud Shojaee.

    En restaurantes exclusivos como MILA, en Miami Beach, la pareja llega directamente a mesas con cócteles preseleccionados y utensilios grabados especialmente para ellos.

    Evitar filas, esperas y multitudes

    En Estados Unidos aumentó el patrimonio del 0,1% de los más ricos de ese país, lo que ha impulsado una economía paralela basada en servicios hiperpersonalizados.

    Este crecimiento ha permitido que estas personas vivan exactamente como quieren, sin tiempos muertos ni interacciones no deseadas.

    En Miami, uno de los epicentros de este estilo de vida, se construyen proyectos como Bentley Residences, donde los residentes llegarán directamente a sus departamentos mediante ascensores para autos.

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Los departamentos, que parten en US$6 millones, incluyen piscinas privadas y espacios diseñados para que los propietarios no tengan contacto visual con los otros residentes, si así lo prefieren.

    Para Gil Dezer, presidente de Dezer Development y creador de este curioso ascensor, “el máximo lujo es la privacidad”.

    Experiencias a la medida

    Los espacios privados ya no solo se limitan a casas o viajes.

    Los centros de bienestar también han entrado en esta tendencia. En Centner Wellness, en Miami, clientes con grandes patrimonios llegan a arrendar el centro completo por varios días, transformándolo en un parque de rejuvenecimiento personal.

    Los precios pueden superar los US$150.000 e incluir limpieza de sangre, estimulación magnética transcraneal y tratamientos celulares.

    El acceso social también se redefine. Clubes como Faena Rose en Miami Beach –que exige una cuota inicial de US$15.000 y la misma cifra anual– ofrecen 80 eventos culturales al año, todos para un grupo altamente exclusivo de miembros.

    Allí, los socios acceden a recitales de la Metropolitan Opera o funciones de danza del Alvin Ailey American Dance Theater en espacios reservados solo para ellos.

    Viajes de alto nivel

    La industria de viajes también se ha adaptado a este nuevo concepto de lujo.

    Empresas como Travel Couture organizan experiencias donde todo está hecho a medida: chefs con estrellas Michelin que viajan especialmente para atender a una familia, islas privadas completas, helicópteros y visitas a tiendas de diseñador fuera del horario habitual.

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Una de las experiencias más exclusivas mencionadas por The Wall Street Journal es una suite sobre la tienda de Christian Dior en París, que permite a los huéspedes tener acceso privilegiado a compras personalizadas y cenas privadas.

    “Ahora mismo nos interesa ese acceso exclusivo, cosas que otras personas no pueden conseguir”, dijo la experta en viajes Lauren Beall. “Pero eso tiene un precio muy alto”.

    Lee también:

    Más sobre:MillonariosLujoEstilo de vidaUltrarricosRicosDineroExlcusividadPrivacidadThe Wall Street JournalViajes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Ucrania ataca una central térmica y eléctrica de Rusia con drones

    “No es mi oferta final”: Trump matiza ultimátum a Zelenski para lograr el fin a la guerra en Ucrania

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente
    Chile

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El milimétrico diseño de Kast para la segunda vuelta

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores
    El Deportivo

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores

    El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Ucrania ataca una central térmica y eléctrica de Rusia con drones

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”