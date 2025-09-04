Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda. Foto: archivo.

Este jueves 4 de septiembre se reportó el fallecimiento de Giorgio Armani a sus 91 años.

Desde el Grupo Armani compartieron un comunicado en el que confirmaron el deceso del diseñador italiano, quien forjó un imperio y ha destacado durante décadas como una inspiración en el mundo de la moda.

“ Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos” , declaró la firma.

“Con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor ”.

El fallecimiento del diseñador ocurrió después de que en junio de este año no se presentara, como era usual, en el desfile de la marca en la Semana de la Moda Masculina de Milán.

En ese entonces, la compañía declaró que Armani se encontraba “recuperándose en casa”. Sin embargo, no especificó su estado de salud.

A diferencia de otras firmas de lujo, Armani fue uno de los pocos diseñadores que se mantuvo como único accionista de su empresa , según rescata CNN.

En 2024, analistas de Bloomberg valoraron su negocio entre 8.000 y 10.000 millones de euros, lo que se traduce en una cifra de alrededor de entre 9.300 y 11.700 millones de dólares.

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes a la moda

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, ciudad del norte de Italia que es parte de la región de Emilia-Romaña y que se encuentra ubicada a unos 70 kilómetros de Milán.

Aunque hoy es recordado como un ícono de la moda, su interés profesional por este ámbito no se manifestó hasta 1957.

Después de estudiar medicina y pasar por el servicio militar, consiguió un empleo como escaparatista en los almacenes La Rinascente de Milán .

Fue por ese periodo cuando conoció al diseñador Nino Cerruti, quien solía visitar el lugar.

En 1964, Cerruti le ofreció un trabajo como diseñador de ropa masculina, propuesta que él aceptó y que marcó lo que sería su futuro.

Durante sus labores en ese empleo, Armani aprendió por primera vez sobre las chaquetas desestructuradas , es decir, chaquetas de traje sin el forro tradicional ni el relleno rígido para acentuar la figura de quien las usa.

Posteriormente, Armani se enfocaría en los diseños de estas chaquetas y las convertiría en piezas clave de sus propias propuestas .

A finales de la década del 60, mientras trabajaba para Cerruti, conoció al arquitecto Sergio Galeotti, quien se convertiría en su pareja de vida y compañero de negocios.

Fue él quien lo convenció de que fundara su propio negocio. Con este impulso, ambos crearon la marca Giorgio Armani en 1975 .

Ese mismo año, presentó sus primeras colecciones de prêt-à-porter masculina y femenina en Milán, las cuales se posicionaron rápidamente como un éxito, según rescata la revista especializada en moda Elle.

Más adelante, de acuerdo a CNN, Armani declararía: “Fui el primero en suavizar la imagen de los hombres y fortalecer la de las mujeres” .

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda. Foto: archivo / Diane Keaton.

Entre las prendas diseñadas por Armani que más despertaron la atención se encontraron, precisamente, las chaquetas.

En 1978, Diane Keaton se vistió con sus diseños para la ceremonia de los Premios Oscar, instancia en la que fue galardonada por su interpretación en Annie Hall (1977).

Dos años más tarde, Richard Gere lució un traje de su firma en American Gigolo (1980), lo que siguió avivando el interés de Hollywood.

El reconocimiento que adquirió con sus diseños llevó a que numerosas estrellas del cine, la música y la televisión optaran por vestirse con las prendas de Armani.

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda. Foto: archivo / Richard Gere.

En la extensa lista de celebridades de la época que lucieron sus creaciones se encontraron nombres como Arnold Schwarzenegger, Tina Turner, Sophia Loren, Jodie Foster y Sean Connery, entre otras.

A lo largo de su carrera, Armani colaboró con más de 250 películas , según rescata Elle.

Uno de los momentos más complejos de su vida ocurrió en 1985, cuando Galeotti falleció de SIDA.

El deceso de su pareja dejó a Armani como único accionista de la compañía .

En una entrevista con Vanity Fair en el 2000, el diseñador se refirió a cómo era su relación con Galeotti: “Amor es un término demasiado reductivo. Era una gran complicidad con la vida y el resto del mundo” .

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda. Foto: archivo / Sergio Galeotti / Giorgio Armani.

El éxito del diseñador llevó a que, con el paso de los años, la compañía presentara otras marcas derivadas, las cuales ofrecen productos de diversos ámbitos y gamas.

Entre estas se encuentran Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange y Armani/Casa, la cual tiene productos de decoración para el hogar.

Incluso, entre sus distintas propuestas, la firma ha incursionado en el mundo hotelero con Armani Hotels & Resorts y en el gastronómico con Armani Restaurants.

Giorgio Armani también era un aficionado a los deportes, por lo que en 2008 adquirió el Olimpia Milano, uno de los clubes de baloncesto más destacados de Italia.

El diseñador diseñó los uniformes del equipo italiano para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Entre los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida se encuentran el nombramiento como Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana en 2021 y el Premio a la Trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos.

Junto con ello, en 2002 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.