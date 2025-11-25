La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

Cuando se estrene la nueva serie de Harry Potter en HBO, disponible en 2027 en HBO, no faltarán las comparaciones con las películas entre los fans del mago.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint quedaron marcados por los papeles de Harry, Hermione y Ron en las ocho cintas, sin embargo, son los únicos que conocen realmente lo que implica crecer dentro del universo creado por la escritora J.K. Rowling.

Por eso Radcliffe decidió escribirle una carta al niño que tomará su lugar: Dominic McLaughlin , de 11 años , la misma edad que él tenía cuando se puso por primera vez los lentes, la varita y la cicatriz del famoso Harry Potter.

Así lo informó El País, luego de que Radcliffe fuera la semana pasada al programa Good Morning America, donde relató parte de su carta.

¿Qué dice la carta de Daniel Radcliffe?

“Solo quiero abrazarlos. Parecen tan jóvenes. Les veo y pienso lo loco que es que yo hiciera lo mismo a esa edad. Pero también es muy dulce”, dijo el actor de 36 años.

En medio de la promoción de su nueva obra Every Brilliant Thing, el actor británico añadió que no quiere convertirse en una presencia abrumadora para los nuevos protagonistas, pero sí quiso ofrecer apoyo.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo le quería decir: ‘Espero que tengas la mejor experiencia posible, y que te lo pases incluso mejor que yo. Yo me lo pasé muy bien, pero espero que tú lo hagas incluso mejor’ ”.

Rupert Grint también animó al próximo Weasley

Días después, Rupert Grint reveló que él también envió ánimos a su sucesor.

En conversación con la BBC, a raíz del encendido de las luces navideñas de Londres, Grint contó que escribió una carta al joven Alastair Stout, el nuevo Ron Weasley, antes de que comenzaran las grabaciones.

“Le escribí una carta pasando el relevo antes de que comenzaran. Solo quería desearle lo mejor. Yo me divertí tanto en ese mundo y quiero que tengan la misma experiencia” , comentó.

El actor también reflexionó sobre volver a ver cómo la historia comienza desde cero: “Es extraño que el ciclo comience otra vez. Estoy intrigado por ver cómo será”, dijo sobre la nueva serie creada por Francesca Gardiner y dirigida por Mark Mylon.

Esta producción seguirá a los estudiantes de Hogwarts desde los 10 hasta los 18 años, en una serie que promete ser más completa que las películas.

Grint, cuya carrera posterior a Harry Potter ha sido más discreta que la de sus compañeros, aprovechó además para recordar lo que significó la saga para él: “Me cambió la vida por completo y fue muy especial”.

También aseguró que no le molesta seguir siendo asociado a Ron: “Tiene un significado para mucha gente de mi generación, y más generaciones lo están encontrando. Es genial, me da orgullo… Sé que nunca me iré de su sombra del todo. Pero he hecho las paces con ello”.

El nuevo elenco y el desafío de revivir Hogwarts

En la nueva versión de Harry Potter, la joven Arabella Stanton interpretará a Hermione para cerrar el trío mágico.

El elenco además contará con figuras reconocidas como John Lithgow en el papel de Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Hagrid, entre otros.

Ahora, con el rodaje en marcha, tres niños –McLaughlin, Stout y Stanton– están

destinados a vivir un cambio profundo, tal como ocurrió con la generación anterior. Sin embargo, tienen el respaldo de sus antecesores para cuando se estrene la producción.