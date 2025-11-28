BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    Se trataría del incendio más mortífero China desde la Segunda Guerra Mundial.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    El incendio más mortífero en décadas en Hong Kong ha dejado al menos 128 personas fallecidas y más de 79 heridas, una decena de ellas en estado crítico, según informó El País con datos de las autoridades locales.

    La tragedia ocurrió el miércoles por la tarde en Wang Fuk Court, un complejo de viviendas públicas en el distrito de Tai Po, y se extendió con una rapidez inusual, afectando a siete de los ocho rascacielos que conforman la urbanización.

    Los hechos han generado conmoción, dudas sobre fallos en las alarmas y una amplia investigación criminal en curso.

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial. Foto: Xinhua Chen Duo

    Cronología del incendio en Hong Kong

    El fuego comenzó en la planta baja de Wang Cheong House, un edificio de 32 pisos que se encontraba en obras.

    Según CNN, los bomberos recibieron la primera llamada poco antes de las 15:00, hora local, y al llegar al lugar encontraron la red protectora y el andamiaje de bambú envueltos en llamas.

    En cuestión de minutos, el incendio se propagó vertical y horizontalmente, convirtiéndose en múltiples focos simultáneos que avanzaron por la estructura externa de los edificios.

    De acuerdo con El País, uno de los elementos que aceleró la propagación fue la presencia de planchas de poliestireno altamente combustibles instaladas en ventanas de varios departamentos.

    Al arder, generaron temperaturas que hicieron estallar los vidrios, permitiendo que las llamas ingresaran al interior de las viviendas.

    Además, el andamiaje de bambú –un recurso todavía habitual en Hong Kong– actuó como combustible, dificultando el control del fuego.

    A pesar del despliegue de más de 800 bomberos, 128 camiones y 57 ambulancias, las condiciones extremas dentro de los edificios impidieron que los rescatistas alcanzaran rápidamente a los residentes atrapados.

    Algunos departamentos continuaron ardiendo incluso durante la mañana del viernes.

    Las autoridades reconocieron que conocían la ubicación de varias personas que pedían ayuda, pero el calor lo hacía inaccesible.

    La investigación del caso

    Otro punto crítico bajo investigación es por qué las alarmas contra incendios no funcionaron.

    El director del servicio de bomberos, Andy Yeung, confirmó que las sirenas no se activaron en ninguno de los edificios.

    La policía ha detenido a cinco personas, incluidos directores de la empresa encargada de las obras, Prestige Construction & Engineering, por sospechas de negligencia grave.

    También se investiga el uso de materiales inflamables y posibles incumplimientos de las normas de seguridad en la remodelación del complejo.

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    ¿Quiénes vivía en esos edificios?

    Wang Fuk Court es una urbanización construida en 1983 que alberga cerca de 4.600 personas, muchas de ellas adultos mayores.

    Según CNN, más de un tercio de los residentes tiene 65 años o más, lo que habría complicado los esfuerzos de evacuación.

    Para la tarde del viernes, las autoridades seguían sin poder contactar a alrededor de 200 personas, cifra que incluye cuerpos aún no identificados.

    El incendio, considerado el peor desde la Segunda Guerra Mundial, ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en la construcción y el uso de materiales tradicionales como el bambú en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Hong KongIncendioChinaCatástrofeMuertosEdificiosDepartamentosMundoInternacionalEmergenciaBomberosFuego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encapuchados agreden y rocían bencina a tres profesoras del Instituto Nacional

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Encapuchados agreden y rocían bencina a tres profesoras del Instituto Nacional
    Chile

    Encapuchados agreden y rocían bencina a tres profesoras del Instituto Nacional

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones
    Negocios

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial
    Tendencias

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    Juan Sebastián Verón rompe el silencio y le responde al Chiqui Tapia tras polémica sanción contra Estudiantes de La Plata
    El Deportivo

    Juan Sebastián Verón rompe el silencio y le responde al Chiqui Tapia tras polémica sanción contra Estudiantes de La Plata

    Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup

    Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

    ¿Dónde está Putin?: La supuesta trama de oficinas clonadas del Kremlin

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida