Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

Después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sugiriera a principios de noviembre que un ataque de China contra Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio, el mandatario chino, Xi Jinping, tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según aseguraron fuentes con conocimiento de la situación al Wall Street Journal, el contacto entre ambos tuvo una duración de media hora, en la que Xi insistió a Trump en la reivindicación histórica del gigante asiático sobre la isla autónoma y la responsabilidad de ambas potencias de gestionar el orden mundial .

Cabe recordar que la República Popular China (RPC) presidida por Xi considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes taiwaneses, electos democráticamente.

Durante los últimos años, el gigante asiático ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla autónoma de más de 23 millones de habitantes, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

Junto con ello, desde que llegó al poder a finales de 2012, Xi ha manifestado que la “reunificación” de Taiwán es un principio fundamental de su “Sueño Chino” de resurgimiento nacional.

El mandatario chino ha advertido en reiteradas ocasiones que aquel objetivo es inevitable y que no puede ser detenido por fuerzas extranjeras.

Aunque la política oficial de Estados Unidos reconoce, sin respaldar, la reclamación de China sobre Taiwán, Washington ha proporcionado armas defensivas a la isla autónoma durante años.

Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

Cómo fue la llamada de Trump y Takaichi tras la conversación con Xi Jinping, según reportes

El mismo día en que Trump y Xi tuvieron el contacto telefónico, el presidente estadounidense programó una llamada con Takaichi, la cual se realizó más tarde.

Funcionarios japoneses y uno estadounidense dijeron al citado periódico que el abanderado republicano le aconsejó a la primera ministra japonesa que no provocara a China con el asunto de la soberanía de Taiwán .

Sin embargo, precisaron las fuentes con conocimiento de la conversación, Trump no presionó a Takaichi para que se retractara de sus declaraciones de principios de noviembre.

La primera ministra japonesa ha manifestado públicamente que no tiene intenciones de hacerlo.

De acuerdo a los funcionarios japoneses, Trump sugirió a Takaichi que no quería que las tensiones en torno a Taiwán pusieran en riesgo las conversaciones en materia de comercio que Estados Unidos y China tuvieron a finales de octubre.

Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

Qué dijeron EEUU y Japón tras los reportes sobre la llamada entre Trump y Takaichi

Cuando el Journal consultó al gobierno estadounidense sobre la llamada del presidente con la primera ministra japonesa, la Casa Blanca emitió una declaración a nombre de Trump.

“ La relación de Estados Unidos con China es muy buena, y eso también es muy positivo para Japón, nuestro querido y cercano aliado . Llevarse bien con China es algo positivo tanto para China como para Estados Unidos. En mi opinión, el presidente Xi aumentará sustancialmente sus compras de soja y otros productos agrícolas, y cualquier beneficio para nuestros agricultores es positivo para mí”.

“Firmamos excelentes acuerdos comerciales con Japón, China, Corea del Sur y muchas otras naciones, y el mundo está en paz. ¡Sigamos así!”, agregó Trump en la declaración emitida por la Casa Blanca.

Al ser consultado sobre la llamada, un portavoz de la primera ministra japonesa afirmó que es falso que Trump haya aconsejado a Takaichi no provocar al gobierno chino por el asunto de la soberanía de Taiwán .