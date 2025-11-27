BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Fuentes con conocimiento de la situación afirmaron al Wall Street Journal que el presidente de Estados Unidos tuvo una llamada con la primera ministra de Japón, el mismo día en el que previamente habló por teléfono con el mandatario de China. Esto es lo que dijeron.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

    Después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sugiriera a principios de noviembre que un ataque de China contra Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio, el mandatario chino, Xi Jinping, tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Según aseguraron fuentes con conocimiento de la situación al Wall Street Journal, el contacto entre ambos tuvo una duración de media hora, en la que Xi insistió a Trump en la reivindicación histórica del gigante asiático sobre la isla autónoma y la responsabilidad de ambas potencias de gestionar el orden mundial.

    Cabe recordar que la República Popular China (RPC) presidida por Xi considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes taiwaneses, electos democráticamente.

    Durante los últimos años, el gigante asiático ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla autónoma de más de 23 millones de habitantes, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

    Junto con ello, desde que llegó al poder a finales de 2012, Xi ha manifestado que la “reunificación” de Taiwán es un principio fundamental de su “Sueño Chino” de resurgimiento nacional.

    El mandatario chino ha advertido en reiteradas ocasiones que aquel objetivo es inevitable y que no puede ser detenido por fuerzas extranjeras.

    Aunque la política oficial de Estados Unidos reconoce, sin respaldar, la reclamación de China sobre Taiwán, Washington ha proporcionado armas defensivas a la isla autónoma durante años.

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

    Cómo fue la llamada de Trump y Takaichi tras la conversación con Xi Jinping, según reportes

    El mismo día en que Trump y Xi tuvieron el contacto telefónico, el presidente estadounidense programó una llamada con Takaichi, la cual se realizó más tarde.

    Funcionarios japoneses y uno estadounidense dijeron al citado periódico que el abanderado republicano le aconsejó a la primera ministra japonesa que no provocara a China con el asunto de la soberanía de Taiwán.

    Sin embargo, precisaron las fuentes con conocimiento de la conversación, Trump no presionó a Takaichi para que se retractara de sus declaraciones de principios de noviembre.

    La primera ministra japonesa ha manifestado públicamente que no tiene intenciones de hacerlo.

    De acuerdo a los funcionarios japoneses, Trump sugirió a Takaichi que no quería que las tensiones en torno a Taiwán pusieran en riesgo las conversaciones en materia de comercio que Estados Unidos y China tuvieron a finales de octubre.

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping. Foto: archivo.

    Qué dijeron EEUU y Japón tras los reportes sobre la llamada entre Trump y Takaichi

    Cuando el Journal consultó al gobierno estadounidense sobre la llamada del presidente con la primera ministra japonesa, la Casa Blanca emitió una declaración a nombre de Trump.

    La relación de Estados Unidos con China es muy buena, y eso también es muy positivo para Japón, nuestro querido y cercano aliado. Llevarse bien con China es algo positivo tanto para China como para Estados Unidos. En mi opinión, el presidente Xi aumentará sustancialmente sus compras de soja y otros productos agrícolas, y cualquier beneficio para nuestros agricultores es positivo para mí”.

    “Firmamos excelentes acuerdos comerciales con Japón, China, Corea del Sur y muchas otras naciones, y el mundo está en paz. ¡Sigamos así!”, agregó Trump en la declaración emitida por la Casa Blanca.

    Al ser consultado sobre la llamada, un portavoz de la primera ministra japonesa afirmó que es falso que Trump haya aconsejado a Takaichi no provocar al gobierno chino por el asunto de la soberanía de Taiwán.

    Aseguró que no se hizo tal comentario, lo que contradice la versión de los funcionarios de ambos países que consultó el citado periódico.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosChinaJapónTaiwánAsiaDonald TrumpTrumpXi JinpingXiSanae TakaichiTakaichiGeopolíticaMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
    Chile

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
    Negocios

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    “Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Guerra total entre Chiqui Tapia y Estudiantes: la dura sanción de la AFA contra la Bruja Verón y el plantel pincharrata

    Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
    Mundo

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida