SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

Fuentes familiarizadas con la situación afirmaron al Wall Street Journal que el mandatario Xi Jinping presume que puede persuadir al presidente estadounidense para que cambie su postura sobre la isla autónoma, en el marco de conversaciones para llegar a un posible acuerdo económico.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes. Foto: archivo.

En medio de la guerra comercial que protagonizan Estados Unidos y China, el mandatario chino Xi Jinping espera convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que Washington se oponga a la independencia de Taiwán.

Así lo aseguraron fuentes con conocimiento de la situación al Wall Street Journal.

Las personas familiarizadas con la situación afirmaron al citado periódico que, luego de que la administración Trump mostrara interés en alcanzar un acuerdo económico entre ambas potencias el próximo año, el líder chino ha planeado presionar a su homólogo estadounidense para que declare formalmente que Estados Unidos se “opone” a la independencia de la isla autónoma.

Cabe recordar que la República Popular China (RPC) presidida por Xi considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes taiwaneses, electos democráticamente.

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes. Foto: archivo.

Durante los últimos años, el gigante asiático ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla autónoma de más de 23 millones de habitantes, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

Junto con ello, desde que llegó al poder a finales de 2012, Xi ha manifestado que la “reunificación” de Taiwán es un principio fundamental de su “Sueño Chino” de resurgimiento nacional.

El mandatario ha advertido en reiteradas ocasiones que aquel objetivo es inevitable y que no puede ser detenido por fuerzas extranjeras.

Con esto último, ha hecho referencia al apoyo político y militar que Estados Unidos le ha entregado a Taiwán.

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes. Foto: archivo.

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán

Las fuentes consultadas por el Journal afirmaron que Xi ya no está satisfecho con la postura adoptada por el ahora expresidente estadounidense, Joe Biden, quien manifestó durante su mandato que el país norteamericano “no apoya” la independencia de la isla autónoma.

Sin embargo, pese a lo anterior, el abanderado demócrata afirmó durante su administración que Washington estaría dispuesto a enfrentarse militarmente por la situación de Taiwán.

De acuerdo a las fuentes, la declaración sobre que Estados Unidos no apoyaba la independencia de la isla tranquilizó en aquel entonces al mandatario chino. Sin embargo, el escenario ha cambiado desde aquel entonces.

Aseguraron que, para Xi, la diferencia entre no apoyar la independencia de Taiwán y oponerse explícitamente a ella es sustancial.

Desde Pekín consideran que, si la administración Trump se opone oficialmente a la independencia de Taiwán, esto reflejaría un cambio de Washington hacia una posición que se alinea activamente con la de la RPC contra la soberanía taiwanesa.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó al citado periódico: “Llevamos mucho tiempo declarando que nos oponemos a cualquier cambio unilateral del status quo por ambas partes”.

“China representa la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, agregó.

Según las fuentes familiarizadas con los planes de Pekín, Xi cree que puede persuadir a Trump para que cambie su postura sobre Taiwán, en el marco de las conversaciones para llegar a un posible acuerdo económico.

Junto con ello, detallaron, asesores políticos chinos externos al gobierno ya le han manifestado a sus homólogos estadounidenses la necesidad de que Washington anuncie oficialmente su oposición a la independencia de Taiwán.

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes. Foto: archivo.

El ex alto funcionario de seguridad nacional de la administración del expresidente Barack Obama y actual profesor de la Universidad de Georgetown, Evan Medeiros, afirmó que “abrir una brecha entre Washington y Taipéi es la clave del problema de Taiwán para Pekín”.

“Esto socavaría la confianza de Taiwán y aumentaría la influencia de Pekín sobre Taipéi”.

El experto afirmó que el mandatario chino “probablemente ve el próximo período de interacción con Trump como la mejor oportunidad para intentar distanciar a Washington y Taipéi”.

Al ser consultado sobre esta situación, un portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos declaró al Journal que “China se opone firmemente a cualquier tipo de intercambio oficial o vínculo militar” entre Estados Unidos y Taiwán.

Trump y Xi tienen previsto reunirse en la próxima cumbre Asia-Pacífico en Corea del Sur, con posibles visitas de seguimiento de Trump a Pekín a principios de 2026 y de Xi a Washington en diciembre, según rescata el citado periódico.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca precisaron que esto último sigue siendo provisional, ya que el viaje del abanderado republicano a China dependerá de la cooperación de Pekín en materia comercial y de los esfuerzos para frenar el flujo de sustancias que contribuyen a la producción de fentanilo.

Previamente, funcionarios chinos han declarado que la crisis por el consumo y el tráfico de dicha droga en el país norteamericano es “un problema de Estados Unidos”.

En una entrevista con Fox News realizada en agosto de este año, Trump afirmó que Xi le había prometido que China no invadiría Taiwán mientras él fuera presidente.

Aunque no especificó cuándo le hizo esa promesa, dijo que el mandatario chino le comentó: “Yo soy muy paciente y China es muy paciente”.

Recientemente, la administración Trump retrasó parte de la ayuda militar a Taiwán y negó a su presidente, Lai Ching-te, una escala en Estados Unidos.

Aquello contribuyó a que el mandatario taiwanés cancelara su viaje a Latinoamérica.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca declararon que Washington busca disuadir a China de realizar acciones militares contra Taiwán y alentar a Taipéi a aumentar su gasto en defensa.

Detallaron que la decisión de negar la escala tuvo el objetivo de evitar involucrar a Estados Unidos en la política interna taiwanesa.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosChinaTaiwánDonald TrumpTrumpXi JinpingRepública Popular ChinaPekínTaipéiAsiaLai Ching-teMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU
Chile

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU
Tendencias

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición