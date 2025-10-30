Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo sobre tierras raras: “El tema está resuelto”

Qué acordaron China Y Estados Unidos por tierras raras. En la imagen, Donald Trump y Xi Jinping.

Después de meses de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping finalmente se vieron las caras. La cita fue en Busan, Corea del Sur y hubo acercamientos y principios de acuerdo en algunas materias clave.

China suspendió el jueves los controles a la exportación de tierras raras, mientras que Washington redujo los aranceles relacionados con el fentanilo

El Ministerio de Comercio de China informó que los controles a las exportaciones chinas, anunciados el 9 de octubre, se retrasarán un año, mientras que Estados Unidos pospondrá de manera similar la implementación de las medidas anunciadas el 29 de septiembre que también incluyeron en la lista negra de entidades estadounidenses a las subsidiarias de propiedad mayoritaria de empresas chinas.

Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, al abandonar Corea del Sur, que la reunión con Xi fue “increíble” y que “se tomaron muchas decisiones”.

“El tema de las tierras raras está resuelto”, dijo el republicano, agregando que se trataba de un acuerdo anual que se negociará cada año.

Sin embargo, las restricciones a las tierras raras anunciadas por Beijing a principios de abril siguen vigentes, informó CNBC.

Hay que recordar que las empresas chinas controlan la mayor parte de la cadena de suministro mundial de tierras raras, esenciales para la producción de una amplia gama de productos, desde semiconductores hasta misiles.

Pekín ha intensificado las restricciones a las exportaciones de minerales críticos en los últimos dos años, centrándose especialmente en limitar su uso con fines militares por parte de otros países.

De acuerdo a Europa Press, ambos mandatarios mostraron un tono conciliador en cu cita en Corea del Sur.

“Creo que ya hemos acordado muchas cosas y que acordaremos algunas más ahora mismo. Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”, dijo el jefe de la Casa Blanca al dar comienzo la reunión que duró 90 minutos.

El republicano calificó a Xi como un “negociador muy duro” y un “gran líder de un gran país”.

El mandatario chino, por su parte, dijo sentirse “muy emocionado de volver a ver” a Trump y estar “dispuesto a seguir trabajando con” este con el objetivo de “construir una base sólida para las relaciones” entre Beijing y Washington.

Xi recordó que “no siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, si bien sostuvo que “ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (...) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.