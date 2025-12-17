SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la ofensiva fue realizada en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, y dejó fuera de combate al sumergible. La agencia afirma que se utilizaron drones submarinos “Sub Sea Baby” y que el objetivo fue un submarino de clase Kilo.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    A principios de esta semana, las autoridades de Ucrania reportaron que sus fuerzas utilizaron drones submarinos para atacar y generar daños críticos a un submarino de las tropas de Rusia.

    Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la ofensiva fue realizada en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, y dejó fuera de combate al sumergible.

    El ataque ocurrió en medio de un escenario en el que la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde febrero de 2022 se acerca a su cuarto año.

    De la misma manera, se posiciona en un contexto en el que los esfuerzos de Estados Unidos no han logrado, hasta el momento, avances significativos para conseguir un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

    A lo largo de la guerra, los drones han sido un elemento fundamental en el campo de batalla, tanto para las fuerzas ucranianas como para las tropas rusas.

    Estos han sido utilizados con éxito en aire, tierra y mar para realizar desde misiones de reconocimiento y vigilancia hasta ataques directos a la distancia, con costos económicos significativamente más bajos que los de otras piezas militares, como por ejemplo, los misiles guiados por GPS.

    Previamente, Ucrania ha utilizado vehículos no tripulados que se desplazan por la superficie del mar para atacar buques de guerra y petroleros rusos.

    Sin embargo, según el SBU, el reciente ataque con drones submarinos contra el submarino ruso fue el primero de su tipo.

    De acuerdo al organismo ucraniano, se utilizaron drones submarinos “Sub Sea Baby”, mientras que el objetivo fue un submarino ruso de clase Kilo armado con cuatro lanzadores de misiles de crucero.

    El SBU compartió un video en el que, según asegura, se muestra cómo fue el ataque. En las imágenes se ve una gran explosión en un puerto.

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev Captura / Tendencias LT

    Según afirman distintos expertos, los drones submarinos usualmente son más complejos de utilizar, debido a asuntos relacionados a las dificultades para mantener la comunicación bajo el agua. Aquello ha llevado, según algunos especialistas, a que sus funciones se vean parcialmente limitadas a la vigilancia.

    La investigadora principal del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Cynthia Cook, dijo al Wall Street Journal que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones de las recientes afirmaciones de Ucrania sobre el ataque al submarino ruso.

    Sin embargo, agregó la experta en defensa y seguridad, estas parecen ser significativas.

    “Los submarinos son uno de los activos más estratégicos de una nación, y el hecho de que uno fuera atacado por un dron representa un paso más en la guerra submarina”, enfatizó Cook.

    Qué dijo Rusia tras las afirmaciones de Ucrania sobre el ataque con drones a uno de sus submarinos

    Rusia reconoció el ataque de Ucrania. Sin embargo, aseguró que la ofensiva fracasó y que ningún barco ni submarino resultó averiado.

    El jefe del servicio de prensa de la Flota del mar Negro, Alexei Rulev, dijo en declaraciones reunidas por medios estatales rusos que “el intento del enemigo de llevar a cabo un sabotaje utilizando un vehículo submarino no tripulado no logró sus objetivos”.

    Rulev también desmintió los reportes de Kiev que afirman que un submarino ruso fue destruido en la base naval de Novorossiysk.

    Guerra en Ucrania, Rusia, Ucrania, Drones, Sub Sea Baby, Drones submarinos, Submarino, Guerra, Mar Negro, Novorossiysk

