Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump. Foto: archivo.

La administración del presidente Donald Trump anunció este martes una ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan una prohibición total o parcial de viaje a Estados Unidos .

El listado aumentó de 19 a 39. Según informaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026 .

La ampliación de la prohibición total o parcial de viaje forma parte de los esfuerzos de Trump para reprimir la inmigración, uno de los puntos en los que ha puesto mayor énfasis desde su regreso a la presidencia en enero de este año.

También ocurre menos de un mes después de que un inmigrante afgano fuera identificado como sospechoso de disparar y asesinar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., en lo que fue calificado por las autoridades como un “tiroteo dirigido”.

En las semanas posteriores a dicho ataque, la administración Trump suspendió las solicitudes de inmigración de 19 países que considera de alto riesgo, detuvo los casos de asilo procesados ​​por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y suspendió todas las solicitudes relacionadas con la inmigración de ciudadanos afganos.

El comunicado emitido este martes por la Casa Blanca sostiene que “es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional y pública, incitar a delitos de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.

La medida, además, incluye la prohibición de ingresar a Estados Unidos a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina .

A continuación encontrarás los respectivos listados de los países sometidos a restricciones totales y parciales.

Cuáles son los 19 países con prohibición total de viaje a EEUU

Estos son los 19 países con prohibición total de viaje a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump:

Afganistán

Irán

Sierra Leona

Burkina Faso

Laos

Somalia

Chad

Libia

Sudán del Sur

República del Congo

Malí

Sudán

Guinea Ecuatorial

Myanmar

Siria

Eritrea

Níger

Yemen

Haití

Cuáles son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a EEUU

Estos son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump: