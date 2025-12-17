SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    El listado de países cuyos ciudadanos enfrentan una prohibición total o parcial aumentó de 19 a 39. Desde la Casa Blanca manifestaron que “es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos” de potenciales amenazas provenientes del extranjero.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump. Foto: archivo.

    La administración del presidente Donald Trump anunció este martes una ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan una prohibición total o parcial de viaje a Estados Unidos.

    El listado aumentó de 19 a 39. Según informaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

    La ampliación de la prohibición total o parcial de viaje forma parte de los esfuerzos de Trump para reprimir la inmigración, uno de los puntos en los que ha puesto mayor énfasis desde su regreso a la presidencia en enero de este año.

    También ocurre menos de un mes después de que un inmigrante afgano fuera identificado como sospechoso de disparar y asesinar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., en lo que fue calificado por las autoridades como un “tiroteo dirigido”.

    En las semanas posteriores a dicho ataque, la administración Trump suspendió las solicitudes de inmigración de 19 países que considera de alto riesgo, detuvo los casos de asilo procesados ​​por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y suspendió todas las solicitudes relacionadas con la inmigración de ciudadanos afganos.

    El comunicado emitido este martes por la Casa Blanca sostiene que “es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional y pública, incitar a delitos de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.

    La medida, además, incluye la prohibición de ingresar a Estados Unidos a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

    A continuación encontrarás los respectivos listados de los países sometidos a restricciones totales y parciales.

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump. Foto: archivo.

    Cuáles son los 19 países con prohibición total de viaje a EEUU

    Estos son los 19 países con prohibición total de viaje a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump:

    • Afganistán
    • Irán
    • Sierra Leona
    • Burkina Faso
    • Laos
    • Somalia
    • Chad
    • Libia
    • Sudán del Sur
    • República del Congo
    • Malí
    • Sudán
    • Guinea Ecuatorial
    • Myanmar
    • Siria
    • Eritrea
    • Níger
    • Yemen
    • Haití

    Cuáles son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a EEUU

    Estos son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump:

    • Angola
    • Gabón
    • Tanzania
    • Antigua y Barbuda
    • Gambia
    • Togo
    • Benín
    • Malaui
    • Tonga
    • Burundi
    • Mauritania
    • Turkmenistán
    • Costa de Marfil
    • Nigeria
    • Zambia
    • Cuba
    • Venezuela
    • Zimbabue
    • Dominica
    • Senegal

