Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump
El listado de países cuyos ciudadanos enfrentan una prohibición total o parcial aumentó de 19 a 39. Desde la Casa Blanca manifestaron que “es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos” de potenciales amenazas provenientes del extranjero.
La administración del presidente Donald Trump anunció este martes una ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan una prohibición total o parcial de viaje a Estados Unidos.
El listado aumentó de 19 a 39. Según informaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado, la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
La ampliación de la prohibición total o parcial de viaje forma parte de los esfuerzos de Trump para reprimir la inmigración, uno de los puntos en los que ha puesto mayor énfasis desde su regreso a la presidencia en enero de este año.
También ocurre menos de un mes después de que un inmigrante afgano fuera identificado como sospechoso de disparar y asesinar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C., en lo que fue calificado por las autoridades como un “tiroteo dirigido”.
En las semanas posteriores a dicho ataque, la administración Trump suspendió las solicitudes de inmigración de 19 países que considera de alto riesgo, detuvo los casos de asilo procesados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y suspendió todas las solicitudes relacionadas con la inmigración de ciudadanos afganos.
El comunicado emitido este martes por la Casa Blanca sostiene que “es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional y pública, incitar a delitos de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
La medida, además, incluye la prohibición de ingresar a Estados Unidos a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.
A continuación encontrarás los respectivos listados de los países sometidos a restricciones totales y parciales.
Cuáles son los 19 países con prohibición total de viaje a EEUU
Estos son los 19 países con prohibición total de viaje a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump:
- Afganistán
- Irán
- Sierra Leona
- Burkina Faso
- Laos
- Somalia
- Chad
- Libia
- Sudán del Sur
- República del Congo
- Malí
- Sudán
- Guinea Ecuatorial
- Myanmar
- Siria
- Eritrea
- Níger
- Yemen
- Haití
Cuáles son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a EEUU
Estos son los 20 países con viajes parcialmente restringidos a Estados Unidos, tras el reciente anuncio de la administración Trump:
- Angola
- Gabón
- Tanzania
- Antigua y Barbuda
- Gambia
- Togo
- Benín
- Malaui
- Tonga
- Burundi
- Mauritania
- Turkmenistán
- Costa de Marfil
- Nigeria
- Zambia
- Cuba
- Venezuela
- Zimbabue
- Dominica
- Senegal
