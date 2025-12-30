SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Fuentes confirmaron a CNN que la ofensiva fue contra un muelle, sobre el cual la administración Trump creía que estaba siendo utilizado por el Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones. Se trata del primer ataque conocido de EEUU contra un objetivo dentro del país.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela. Foto: archivo.

    En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa del país latinoamericano.

    La ofensiva ocurrió a principios de diciembre, según confirmaron fuentes familiarizadas con la operación a CNN.

    Se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo dentro de Venezuela.

    Los reportes se posicionan en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus presiones contra el régimen de Nicolás Maduro en los últimos meses.

    A mediados de diciembre, Washington ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

    Junto con ello, declaró al régimen chavista como una “organización terrorista extranjera”.

    Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    La administración Trump lo acusa de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

    Según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

    Se han reportado decenas de ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    A su vez, tras la incautación de al menos dos buques petroleros y la persecución de un tercero, ha acusado a Estados Unidos de “piratería” naval y de intentar robar los recursos naturales de su país.

    De la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela. Foto: archivo.

    Qué se sabe de la ofensiva con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Las fuentes consultadas por CNN detallaron que la ofensiva con drones de la CIA tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana, sobre el cual la administración Trump creía que estaba siendo utilizado por el Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío.

    De acuerdo a las personas familiarizadas con la operación, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas complejos, no había nadie en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas.

    Afirmaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia. Sin embargo, la vocera del Comando de Operaciones Especiales estadounidense, Allie Weiskopf, lo negó.

    “Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluyendo el apoyo de inteligencia”, declaró la autoridad militar al citado medio.

    Antes de que se reportaran más detalles sobre la ofensiva, Trump comentó en una entrevista el 26 de diciembre que Estados Unidos destruyó una “gran instalación de donde salen los barcos”.

    El lunes 29 de diciembre fue consultado nuevamente sobre el tema. El presidente respondió que su país atacó “en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

    Sin embargo, se negó a comentar más detalles cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por fuerzas militares o la CIA.

    “Así que destruimos todos los barcos, y ahora atacamos el área”, declaró Trump el lunes, para luego añadir que “es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe”.

    Cuando CNN consultó a la CIA sobre este tema, la agencia declinó hacer declaraciones.

    Según una de las fuentes, la ofensiva con drones consiguió destruir la instalación y sus embarcaciones.

    No obstante, sugirió que el ataque fue más bien simbólico, ya que se trató de solo una de las instalaciones portuarias utilizadas por organizaciones criminales en Venezuela.

