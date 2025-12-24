SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Según confirmaron funcionarios estadounidenses y datos de seguimiento revisados por el Wall Street Journal, aviones de carga C-17 y de rotor basculante CV-22 Osprey se trasladaron a la región, en un contexto en el que Washington ha aumentado las presiones sobre el régimen chavista en Venezuela.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe. Foto: archivo / referencial.

    La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó nuevas aeronaves, tropas y equipos de operaciones especiales en el Caribe, tras haber incrementado significativamente la presencia de sus fuerzas en la región durante los últimos meses.

    Así lo aseguraron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal, periódico que también revisó datos de seguimiento de vuelos de código abierto.

    Los reportes se posicionan en medio de un contexto en el que Washington ha intensificado las presiones sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

    Trump ha declarado que el espacio aéreo alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado y se ha negado a descartar ataques aéreos contra el país.

    A mediados de diciembre, ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, lo que ha derivado en la incautación y persecución de embarcaciones.

    La administración Trump ha clasificado al régimen chavista como una “organización terrorista extranjera” y ha descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, así como “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    Washington lo acusa de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Durante los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las acciones estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

    La administración Trump asegura que estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico y ha descrito a sus tripulantes como terroristas.

    Desde inicios de septiembre se han reportado más de 20 ataques de este tipo, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de Washington y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    También ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles

    A principios de esta semana, el régimen venezolano aprobó una ley que sanciona a quienes respalden “la piratería” y “el bloqueo” naval de Estados Unidos, con penas que pueden llegar hasta a 20 años de cárcel.

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe. Foto: archivo / referencial.

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de Estados Unidos en el Caribe

    Un funcionario estadounidense declaró al citado periódico que al menos 10 aviones de rotor basculante CV-22 Osprey, utilizados por las fuerzas de operaciones especiales, volaron a la región el lunes por la noche desde la Base Aérea Cannon en Nuevo México.

    Los datos de seguimiento de vuelos revisados por el Journal afirman que aviones de carga C-17 procedentes de las bases militares de Fort Stewart y Fort Campbell llegaron el lunes a Puerto Rico.

    Otro funcionario estadounidense confirmó que se transportaba personal y equipo militar en aviones.

    El citado periódico consultó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa sobre estos recientes movimientos. Sin embargo, no recibió respuestas a sus respectivas solicitudes de comentarios.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre qué tipo de tropas y equipos transportaban las aeronaves.

    La Base Aérea de Cannon, en Nuevo México, alberga la 27.ª Ala de Operaciones Especiales, mientras que el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales y la 101.ª División Aerotransportada tienen su base en Fort Campbell.

    El primer batallón del 75.º Regimiento de Rangers tiene su base en el Aeródromo Militar Hunter, en Fort Stewart.

    Las primeras fuerzas mencionadas están entrenadas para apoyar misiones de infiltración y extracción de alto riesgo, además de entregar apoyo aéreo y combate cercano, según rescata el Journal.

    Por su parte, las últimas mencionadas están entrenadas para tomar posesión de aeródromos y brindar seguridad a tropas especializadas durante misiones precisas de captura o aniquilación.

    Cuando el citado periódico consultó a un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos sobre los recientes movimientos, este se negó a responder preguntas específicas.

    Sin embargo, declaró: “Es práctica habitual rotar equipo y personal a cualquier instalación militar”.

    “Y como práctica habitual, debido a preocupaciones de seguridad operativa, no revelamos detalles ni hacemos comentarios sobre los movimientos y actividades operativas de activos o personal estadounidense, ni revelamos detalles de operaciones o rutas específicas”.

