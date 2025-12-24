Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU. Foto: archivo.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de una nueva ley que sanciona a quienes respalden “la piratería” y “el bloqueo” naval de Estados Unidos, con penas que pueden llegar hasta a 20 años de cárcel.

La medida presentada por el líder del régimen chavista es conocida como Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo y fue aprobada en una primera discusión este lunes 22 de diciembre. El martes 23 recibió su aprobación final.

El anuncio se posiciona en medio de un escenario de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

A mediados de diciembre, la administración del presidente Donald Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, lo que ha derivado en la incautación y persecución de embarcaciones .

Junto con ello, declaró al gobierno de Maduro como una “organización terrorista extranjera”.

Desde la Casa Blanca han descrito al líder venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Cómo es la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Giuseppe Alessandrello, declaró que la normativa va dirigida a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería bloqueo u otros ilícitos internacionales, contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras” .

“ Serán sancionados con prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en Bolívares equivalente a entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.

“Esta ley busca proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población”, agregó Alessandrello, quien anunció la ley.

En un acto transmitido por la señal estatal venezolana VTV, Maduro calificó la normativa como “una ley especial para hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional” .

“Esta prueba que nos está poniendo la vida es lo que necesitábamos para dar el salto económico y liberarnos del petróleo (de la dependencia petrolera)”, agregó el mandatario venezolano, refiriéndose a la incautación de barcos petroleros por parte de las fuerzas de Estados Unidos

Bajo esta línea, enfatizó: “Esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuertes como economía, como país soberano”.