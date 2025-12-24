SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

    La medida aprobada por el régimen chavista es conocida como Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo y se posiciona en medio de un escenario de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU. Foto: archivo.

    El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de una nueva ley que sanciona a quienes respalden “la piratería” y “el bloqueo” naval de Estados Unidos, con penas que pueden llegar hasta a 20 años de cárcel.

    La medida presentada por el líder del régimen chavista es conocida como Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo y fue aprobada en una primera discusión este lunes 22 de diciembre. El martes 23 recibió su aprobación final.

    El anuncio se posiciona en medio de un escenario de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

    A mediados de diciembre, la administración del presidente Donald Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, lo que ha derivado en la incautación y persecución de embarcaciones.

    Junto con ello, declaró al gobierno de Maduro como una “organización terrorista extranjera”.

    Desde la Casa Blanca han descrito al líder venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

    Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU. Foto: archivo.

    Cómo es la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

    El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Giuseppe Alessandrello, declaró que la normativa va dirigida a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería bloqueo u otros ilícitos internacionales, contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”.

    Serán sancionados con prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en Bolívares equivalente a entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.

    “Esta ley busca proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población”, agregó Alessandrello, quien anunció la ley.

    En un acto transmitido por la señal estatal venezolana VTV, Maduro calificó la normativa como “una ley especial para hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional”.

    “Esta prueba que nos está poniendo la vida es lo que necesitábamos para dar el salto económico y liberarnos del petróleo (de la dependencia petrolera)”, agregó el mandatario venezolano, refiriéndose a la incautación de barcos petroleros por parte de las fuerzas de Estados Unidos

    Bajo esta línea, enfatizó: “Esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuertes como economía, como país soberano”.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosNicolás MaduroDonald TrumpTrumpMaduroMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Lo más leído

    1.
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    2.
    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    3.
    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    4.
    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Contraloría detecta falta de evidencia para validar estados financieros del total de 73 entidades públicas revisadas
    Chile

    Contraloría detecta falta de evidencia para validar estados financieros del total de 73 entidades públicas revisadas

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo
    Negocios

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde
    Cultura y entretención

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos
    Mundo

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida