SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    El portavoz, Asghar Jahangir, aseguró que la represión será severa contra quienes “incitaron a la violencia” en las movilizaciones que se extendieron por Irán desde fines de diciembre.

    Por 
    Felipe Rivera

    El Poder Judicial de Irán endureció este domingo su postura frente a las protestas que han sacudido al país durante las últimas semanas y prometió sanciones ejemplares para quienes participaron en hechos de violencia.

    En una rueda de prensa en Teherán, el portavoz judicial, Asghar Jahangir, aseguró que habrá “fuertes castigos” para los instigadores.

    “La Judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con castigos que les hará lamentar sus acciones”, afirmó Jahangir, añadiendo que ya se abrieron causas contra personas identificadas como líderes de las movilizaciones en distintas ciudades.

    Las protestas comenzaron a finales de diciembre, pero se extendieron por el país con consignas contra la República Islámica, alcanzando su punto álgido el pasado 8 y 9 de enero.

    El fiscal de Teherán, Ali Salehi, sostuvo que la respuesta judicial será “firme, disuasoria y rápida”, y rechazó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta suspensión de ejecuciones.

    El líder supremo Ali Jameneí, en tanto, acusó a EE.UU. de un “complot” y responsabilizó a Trump por “varios miles” de muertos; organizaciones opositoras hablan de 3.428 y Reuters citó una fuente anónima que estima en más de 5.000 las victimas.

    Lee también:

    Más sobre:IránPoder judicial iraníProtestas en IránManifestantesAsghar JahangirAli Jameneí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    2.
    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    3.
    “Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu

    “Este es nuestro programa, no el suyo”: EE.UU. impulsa su junta de paz para Gaza pese a las objeciones de Netanyahu

    4.
    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    5.
    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios
    Chile

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia
    El Deportivo

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”