Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

El Poder Judicial de Irán endureció este domingo su postura frente a las protestas que han sacudido al país durante las últimas semanas y prometió sanciones ejemplares para quienes participaron en hechos de violencia.

En una rueda de prensa en Teherán, el portavoz judicial, Asghar Jahangir, aseguró que habrá “fuertes castigos” para los instigadores.

“La Judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con castigos que les hará lamentar sus acciones”, afirmó Jahangir, añadiendo que ya se abrieron causas contra personas identificadas como líderes de las movilizaciones en distintas ciudades.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre, pero se extendieron por el país con consignas contra la República Islámica, alcanzando su punto álgido el pasado 8 y 9 de enero.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, sostuvo que la respuesta judicial será “firme, disuasoria y rápida”, y rechazó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta suspensión de ejecuciones.

El líder supremo Ali Jameneí, en tanto, acusó a EE.UU. de un “complot” y responsabilizó a Trump por “varios miles” de muertos; organizaciones opositoras hablan de 3.428 y Reuters citó una fuente anónima que estima en más de 5.000 las victimas.