    “Siempre apoyó una solución pacífica”: El Vaticano reconoce haber negociado por el exilio de Maduro

    El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se reunió con funcionarios venezolanos y estadounidenses, con el fin de asegurar una salida pacífica para el líder del régimen chavista.

    Bastián Díaz 
    Bastián Díaz
    El scretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en Roma. Foto: Archivo REMO CASILLI

    Ante todo, se trataba de evitar un “baño de sangre”. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, confirmó lo que ya venía diciendo el diario The Washington Post, admitiendo que durante Navidad habría llevado gestiones discretas con el presidente Nicolás Maduro y otros altos miembros del régimen venezolano, con el fin de encontrar una salida a la crisis que evitara la violencia.

    “Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, indicó Parolin en un acto público, refiriéndose así a lo que el periódico estadounidense había publicado el 9 de enero. En ese reportaje, ya seis días después de la captura de Maduro por comandos estadounidenses, el medio indicaba que el Vaticano habría propuesto conseguir asilo en Rusia para el líder venezolano.

    El cardenal indicó que la Santa Sede “siempre apoyó una solución pacífica”, pero que se terminaron encontrando con un “hecho consumado”. Al final, el gobierno de Donald Trump se decidió por capturar a Maduro, terminando así con cualquier posibilidad de negociar.

    El secretario de Estado del Vaticano también indicó que lo que necesitaría Venezuela es una “democratización”. Sobre el momento actual del país, Parolin indicó en su alocución que vive “gran incertidumbre”, además de señalar que espera que “evolucione hacia la estabilidad”.

    El artículo del Post decía que el Vaticano había ofrecido a Maduro “que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero”, pero el líder del régimen chavista se había negado, pensando que Estados Unidos no intervendría.

    De acuerdo a The Washington Post, el Vaticano intentó persuadir a la administración de Trump para que “tuviera paciencia” a finales de diciembre. Una fuente familiarizada con el asunto proporcionó al periódico detalles sobre la propuesta hecha a Maduro durante las negociaciones.

    “A Maduro se le ofreció la oportunidad de dejar el cargo y disfrutar de su dinero. Se afirmó que Putin garantizaría su seguridad como parte de esta propuesta”, declaró la fuente.

    Pietro Parolin. Foto: Archivo

    El informe afirma que el cardenal Parolin citó a Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, bajo un código “urgente” en Navidad, exigiendo información detallada sobre los planes de Washington para Venezuela.

    Citando documentos gubernamentales, el reporte indica que el prelado italiano intentó desesperadamente comunicarse con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, “para evitar el derramamiento de sangre y la inestabilidad en Venezuela”.

    Durante la reunión con el embajador Burch, aliado cercano del presidente Trump, Parolin supuestamente transmitió que Moscú estaba dispuesto a conceder asilo a Maduro. Según el informe, el cardenal “suplicó a los estadounidenses que tuvieran paciencia” hasta que el político venezolano aceptara la oferta.

    Además de Rusia, el diario The New York Times informó en las últimas semanas que Estados Unidos ofreció a Maduro un acuerdo para renunciar voluntariamente, y vivir un “exilio de lujo” en Turquía. Sin embargo, según la fuente del periódico, Maduro rechazó con enojo este plan.

    Por su parte, el medio Politico había señalado a Rusia, Azerbaiyán y Cuba como otros posibles destinos para Maduro. Posteriormente, The Telegraph informó que, si bien Estados Unidos sugirió que Maduro se asilara en China o Rusia, el líder chavista prefería un país del hemisferio occidental, como Cuba.

    En otro artículo publicado por The New York Times a mediados de noviembre, se afirmó que Maduro solicitó un período de transición de dos a tres años para dejar el cargo, pero la Casa Blanca rechazó esta prórroga y exigió su renuncia inmediata.

    Nicolás Maduro rumbo al juicio en Nueva York. Foto: Archivo

    En un tuit reciente, el mismo Papa León XIV se refirió a la labor de la diplomacia de la Santa Sede. “Nuestra diplomacia nace del Evangelio. No es táctica, sino caridad razonada; no busca vencedores ni vencidos; no construye barreras, sino que restablece vínculos auténticos. Los diplomáticos del Papa están llamados a ser invisibles, puentes fortificados que ofrecen apoyo cuando los acontecimientos parecen difíciles de contener, y puentes de esperanza cuando la bondad flaquea”, declaró el Pontífice.

    En entrevista para America Magazine, el periodista del Vaticano Victor Gaetan se mostró poco sorprendido respecto a las gestiones de Pietro Parolin, asegurando que se trata de algo propio del actual secretario de Estado de la Santa Sede. Así, se refirió a los informes periodísticos como “una reafirmación del funcionamiento de la diplomacia vaticana”.

    El cardenal Parolin estaba utilizando “las relaciones existentes para hacer lo que el Vaticano siempre hace: promover el diálogo y evitar el derramamiento de sangre”, aseguró Gaetan, viendo en ello un ejemplo conocido de la diplomacia comprometida y paciente del Vaticano. Ahora bien, Gaetan quedó impresionado por el aparente alcance de los funcionarios del Vaticano en el círculo íntimo de Vladimir Putin en Moscú.

    “Parolin fue proactivo en su esfuerzo por encontrar un aterrizaje suave para Maduro, ya que ha mantenido excelentes relaciones con Venezuela desde que fue nuncio allí”, afirmó Gaetan, “y también ha mantenido durante décadas buenas relaciones con diplomáticos estadounidenses”.

    En los últimos años, indicó America Magazine, el cardenal ha demostrado ser un intermediario confiable y eficaz en las negociaciones en torno a la devastadora guerra en Ucrania.

