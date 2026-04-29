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    Previo a última decisión de la Fed con Jerome Powell como presidente, avanza en el Senado la nominación de su sucesor

    Con el respaldo de los parlamentarios republicanos, el Comité de Política Bancaria, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense aprobó la nominación de Kevin Warsh, el candidato propuesto por el presidente Donald Trump para tomar el mando de la Reserva Federal.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kevin Warsh y Donald Trump.

    El Comité de Política Bancaria, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense aprobó este martes la nominación de Kevin Warsh, el candidato propuesto por el presidente Donald Trump para suceder a Jerome Powell al mando de Reserva Federal (Fed).

    Warsh contó con los votos a favor de 13 senadores republicanos, mientras que el resto de los integrantes, los 11 demócratas, votaron en contra. Ahora su nominación debe ser vista por el Senado completo, donde se espera que también sea visada con la aprobación de los parlamentarios republicanos, los que son mayoría en la Cámara Alta.

    La nominación de Warsh se ha dado en medio de la creciente tensión entre Trump y Powell ante las constantes presiones del mandatario estadounidense para que el banco central aplicara fuertes recortes en las tasas de interés y la negativa del titular de la Fed a hacerlo.

    El trámite parlamentario se había visto obstaculizado por la negativa del senador republicano Tom Thillis de dar el visto bueno a la nominación, si es que no se retiraban los cargos contra Powell en una investigación por los sobrecostos en los trabajos de remodelación del edificio central de la Fed en Washington. El viernes la fiscalía del distrito de Columbia anunció que había decidido retirar la investigación contra Powell, lográndose así el voto a favor de Thillis.

    Los avances en la nominación de Warsh, quien fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, se dan a pocas horas de que la entidad rectora anuncie el resultado de su última reunión de política monetaria con Powell como presidente.

    A las 2 de la tarde (hora chilena), la Fed emitirá el comunicado con el resultado del encuentro, en el que, de acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group, el 100% de los analistas encuestados prevé que mantendrá las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,50% y 3,75%.

    Luego, a las 2.30, Powell, cuyo periodo como presidente de la Fed termina el 15 de mayo, dará su tradicional conferencia de prensa, que será la última de su mandato en dicha instancia.

    Más sobre:FedReserva FederalJerome PowellKevin Warsh

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