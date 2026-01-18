Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

Autoridades de Indonesia confirmaron este domingo el hallazgo de restos del avión ATR 42-500 de Indonesian Air Transport, extraviado mientras cubría el trayecto entre Yogyakarta y Makassar, centro económico y portuario de la isla de Sulawesi.

“El equipo de búsqueda y rescate encontró entre los restos lo que se cree es el fuselaje, la cola y las ventanillas”, indicó en conferencia de prensa Muhammad Arif, jefe de la agencia de socorro de Makassar.

Las piezas correspondientes a secciones clave de la aeronave fueron encontradas en las laderas del monte Bulusaraung, dentro del parque nacional Bantimurung-Bulusaraung, una zona montañosa de difícil acceso.

Más de mil efectivos participan del operativo por tierra y aire, con apoyo de una unidad aérea destinada a evacuar a eventuales sobrevivientes.

“Nuestra prioridad actual es encontrar a las víctimas, y esperamos que haya algunos que podamos evacuar a salvo”, agregó Arif.

En el avión viajaban tres funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros , además de la tripulación, en una misión de monitoreo de recursos pesqueros.

A pesar de los fuertes vientos, la densa niebla y el terreno escarpado y accidentado la búsqueda continua, dijo el mayor general Bangun Nawoko, comandante militar de Hasanuddin en Sulawesi del Sur.