SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Fuentes con conocimiento de la situación afirmaron al Wall Street Journal que la operación para capturar a Maduro en Venezuela ha impulsado el interés de Washington para expulsar al régimen comunista. Aseguraron que buscan personas cercanas a La Habana para que ayuden a alcanzar un acuerdo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes. Foto: archivo.

    La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando a personas cercanas al gobierno de Cuba para que ayuden a alcanzar un acuerdo que permita expulsar del poder al régimen comunista.

    Esperan que esto último ocurra a finales de 2026, según afirmaron fuentes con conocimiento de la situación al Wall Street Journal.

    El interés del gobierno estadounidense se ha visto impulsado tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El otrora líder venezolano fue detenido por las fuerzas estadounidenses en un operativo realizado en Caracas, la madrugada del 3 de enero.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por el citado periódico, Washington evalúa la economía de Cuba como “al borde del colapso”.

    También considera que el régimen cubano “nunca ha estado tan frágil tras perder a un benefactor vital, Maduro”.

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes. Foto: archivo.

    Cómo la administración Trump busca un cambio de régimen en Cuba

    Altos funcionarios estadounidenses declararon al Journal que la administración Trump no tiene un plan concreto para acabar con el régimen cubano que se ha mantenido en el poder durante casi siete décadas.

    Sin embargo, dijeron, Washington considera la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados como un modelo y una advertencia para La Habana.

    Uno de los funcionarios estadounidenses aseguró que la administración Trump ha buscado identificar a personas dentro del régimen cubano que estén dispuestas a llegar a un acuerdo.

    Pese a que Estados Unidos no ha amenazado pública y explícitamente con usar la fuerza militar en Cuba, funcionarios de gobierno sostienen en privado que la operación que permitió detener a Maduro debería constituir una amenaza implícita para los líderes cubanos, según las informaciones reunidas por el Journal.

    El pasado 11 de enero, días después de la ofensiva en Caracas, Trump escribió en una publicación en su red social, Truth Social: “Cuba sobrevivió, durante muchos años, gracias al gran suministro de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!”.

    “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.

    En dicho post, Trump no especificó los términos que tendría un potencial acuerdo ni las consecuencias que Cuba podría enfrentar.

    La operación realizada en Caracas el 3 de enero contó con el apoyo de un agente del círculo íntimo de Maduro, según afirmaron funcionarios estadounidenses.

    Aquel operativo generó la muerte de 32 soldados cubanos y agentes de inteligencia del equipo de seguridad del ahora exmandatario venezolano.

    Fuentes con conocimiento de los análisis en Washington declararon al Journal que las evaluaciones de inteligencia estadounidenses han considerado la debilitada economía de Cuba, país que ha enfrentado escasez de productos básicos y medicamentos, y que ha sufrido apagones frecuentemente.

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes. Foto: archivo.

    Los altos funcionarios estadounidenses agregaron que Estados Unidos también pretende cortar el suministro de petróleo venezolano que ha recibido Cuba desde hace años.

    De la misma manera, la administración Trump tiene en la mira a las misiones médicas cubanas en el extranjero, que representan una de las principales fuentes de divisas de La Habana.

    Esto último considera medidas como la prohibición de visas a funcionarios cubanos y extranjeros acusados de facilitar el programa.

    Un funcionario de la Casa Blanca declaró al Journal que “los gobernantes de Cuba son marxistas incompetentes que han destruido su país y han sufrido un duro revés con el régimen de Maduro, al que son responsables de apoyar”.

    Reiteró la advertencia de Trump de que los líderes cubanos deberían “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

    Desde el Departamento de Estado manifestaron a través de un comunicado que es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos que Cuba “sea gobernada competentemente por un gobierno democrático y se niegue a albergar a los servicios militares y de inteligencia de nuestros adversarios”.

    Un alto funcionario de la administración Trump comentó que el presidente prefiere llegar a acuerdos siempre que sea posible y aprovechar las oportunidades que surjan. Por lo tanto, sugirió, la Casa Blanca está dispuesta a negociar.

    Actualmente, Cuba es presidida por Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, Raúl Castro, el hermano menor de Fidel Castro, mantiene poder de influencia en La Habana.

    En un reciente homenaje a las fuerzas de seguridad cubanas asesinadas en Caracas mientras protegían a Maduro, el mandatario manifestó: “No hay rendición ni capitulación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación”.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosCubaDonald TrumpTrumpLa HabanaMiguel Díaz-CanelRaúl CastroFidel CastroVenezuelaNicolás MaduroGeopolíticaMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Orellana aborda continuidad del Ministerio de la Mujer en próxima administración y afirma que “no es un capricho”

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    2.
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    3.
    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    4.
    Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista

    Por qué sería “complicado” que EEUU tome el control de Groenlandia, según una analista

    5.
    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año
    Negocios

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes
    Tendencias

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido
    El Deportivo

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido

    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”
    Cultura y entretención

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania
    Mundo

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    The Wall Street Journal afirma que Trump busca un “cambio de régimen” en Cuba para finales de año

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer