Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando a personas cercanas al gobierno de Cuba para que ayuden a alcanzar un acuerdo que permita expulsar del poder al régimen comunista.

Esperan que esto último ocurra a finales de 2026 , según afirmaron fuentes con conocimiento de la situación al Wall Street Journal.

El interés del gobierno estadounidense se ha visto impulsado tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela . El otrora líder venezolano fue detenido por las fuerzas estadounidenses en un operativo realizado en Caracas, la madrugada del 3 de enero.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el citado periódico, Washington evalúa la economía de Cuba como “al borde del colapso” .

También considera que el régimen cubano “nunca ha estado tan frágil tras perder a un benefactor vital, Maduro” .

Cómo la administración Trump busca un cambio de régimen en Cuba

Altos funcionarios estadounidenses declararon al Journal que la administración Trump no tiene un plan concreto para acabar con el régimen cubano que se ha mantenido en el poder durante casi siete décadas.

Sin embargo, dijeron, Washington considera la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados como un modelo y una advertencia para La Habana.

Uno de los funcionarios estadounidenses aseguró que la administración Trump ha buscado identificar a personas dentro del régimen cubano que estén dispuestas a llegar a un acuerdo .

Pese a que Estados Unidos no ha amenazado pública y explícitamente con usar la fuerza militar en Cuba, funcionarios de gobierno sostienen en privado que la operación que permitió detener a Maduro debería constituir una amenaza implícita para los líderes cubanos, según las informaciones reunidas por el Journal.

El pasado 11 de enero, días después de la ofensiva en Caracas, Trump escribió en una publicación en su red social, Truth Social: “Cuba sobrevivió, durante muchos años, gracias al gran suministro de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!” .

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde ”.

En dicho post, Trump no especificó los términos que tendría un potencial acuerdo ni las consecuencias que Cuba podría enfrentar.

La operación realizada en Caracas el 3 de enero contó con el apoyo de un agente del círculo íntimo de Maduro, según afirmaron funcionarios estadounidenses.

Aquel operativo generó la muerte de 32 soldados cubanos y agentes de inteligencia del equipo de seguridad del ahora exmandatario venezolano.

Fuentes con conocimiento de los análisis en Washington declararon al Journal que las evaluaciones de inteligencia estadounidenses han considerado la debilitada economía de Cuba , país que ha enfrentado escasez de productos básicos y medicamentos, y que ha sufrido apagones frecuentemente.

Los altos funcionarios estadounidenses agregaron que Estados Unidos también pretende cortar el suministro de petróleo venezolano que ha recibido Cuba desde hace años .

De la misma manera, la administración Trump tiene en la mira a las misiones médicas cubanas en el extranjero , que representan una de las principales fuentes de divisas de La Habana.

Esto último considera medidas como la prohibición de visas a funcionarios cubanos y extranjeros acusados de facilitar el programa.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró al Journal que “los gobernantes de Cuba son marxistas incompetentes que han destruido su país y han sufrido un duro revés con el régimen de Maduro, al que son responsables de apoyar” .

Reiteró la advertencia de Trump de que los líderes cubanos deberían “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde” .

Desde el Departamento de Estado manifestaron a través de un comunicado que es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos que Cuba “sea gobernada competentemente por un gobierno democrático y se niegue a albergar a los servicios militares y de inteligencia de nuestros adversarios” .

Un alto funcionario de la administración Trump comentó que el presidente prefiere llegar a acuerdos siempre que sea posible y aprovechar las oportunidades que surjan. Por lo tanto, sugirió, la Casa Blanca está dispuesta a negociar.

Actualmente, Cuba es presidida por Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, Raúl Castro, el hermano menor de Fidel Castro, mantiene poder de influencia en La Habana.