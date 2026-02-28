SUSCRÍBETE
    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    A los 66 años no pudo correr una milla. Hoy, con 82, tiene un récord mundial y una edad biológica comparable a la de alguien de 20. ¿Qué cambió en el camino? Esto dice una investigación.

    Por 
    Constanza Llefi
    Juan López García es un hombre que ha despertado interés y curiosidad en expertos de la salud y también, en el público en general.

    Juan López García es un hombre que ha despertado interés y curiosidad en expertos de la salud y también, en el público en general.

    Tiene 82 años y ostenta el récord mundial en la ultramaratón de 50 kilómetros, en la categoría de 80 a 84 años.

    Además, estudios científicos demostraron que el hombre tiene una edad biológica de 20 años, es decir, 62 años menos que su edad real.

    Esto llama aún más la atención al saber que López García nunca fue una persona atlética que tuviera como prioridad hacer deporte.

    No fue hasta que jubiló, a sus 66 años, que tomó la decisión de correr una milla por primera vez (1.6 kilómetros, aproximadamente). En ese primer intento, falló.

    Entonces, ¿cómo logró pasar de no ser capaz de correr 1.6 kilómetros a correr más de 50 y transformarse en el campeón mundial de maratón en Europa que rompió el récord mundial de velocidad?

    Un grupo de científicos europeos, especialistas en envejecimiento, se hizo esa pregunta, tras ver el enorme éxito del hombre. Lo contactaron para analizar su caso y obtener la respuesta.

    Qué dicen los científicos sobre el caso de Juan López García

    Los expertos realizaron una serie de estudios para comprender y darle una explicación al rendimiento excepcional del hombre de 82 años. En enero de este año, los hallazgos fueron publicados en Frontiers in Physiology.

    Los investigadores descubrieron que Juan López posee la mayor capacidad aeróbica registrada en un octogenario, es decir, una persona entre la edad de 80 y 89 años. Su capacidad incluso se iguala con la de algunos hombres sanos de 20 y 30 años.

    Los músculos del campeón también absorben y utilizan el oxígeno excepcionalmente bien, pero, sin contar ese aspecto, su biología y biomecánica parecen ser relativamente normales.

    Esto desafió por completo la idea que los expertos tenían de la vejez y de las personas longevas. La fisiología y el rendimiento de López García pueden ayudar a cambiar algunas suposiciones comunes sobre lo que es posible a medida que envejecemos, concluyeron los investigadores.

    De todas maneras, hay una pregunta que persiste, ¿qué hace a este hombre tan distinto? ¿El entrenamiento, la genética o simplemente es suerte?

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Cuando López García intentó correr por primera vez, su ritmo fue lento y torpe, por lo mismo, no logró completar su primera milla. Sin embargo, siguió corriendo seguido y aumentó lentamente las distancias, lo que hizo que su resistencia mejorará.

    A los 70 años empezó a competir en carreras de 800 metros, luego, fueron distancias más altas, hasta alcanzar los ultras: carreras que van desde los 50 a los 100 kilómetros.

    Para analizar las capacidades del hombre, los investigadores realizaron monitoreos en un laboratorio, mientras él hacía ejercicio en una cinta para correr y en una bicicleta estática.

    En esa práctica, evaluaron la capacidad de resistencia, el costo energético, la potencia y el consumo muscular de oxígeno. También, le preguntaron sobre su entrenamiento y nutrición.

    Juan López García tuvo el VO2máx (indicador del volumen máximo de oxígeno que el cuerpo puede transportar y utilizar durante un ejercicio intenso) más alto que los investigadores habían observado alguna vez en una persona de 80 años.

    El VO2máx suele disminuir aproximadamente un 10 % cada década después de la mediana edad. Sin embargo, es casi seguro que el suyo había aumentado después de cumplir 65 años.

    Qué dice Juan López García sobre su rendimiento

    López García no entregó ningún método secreto ni revolucionario para explicar sus capacidades físicas, en realidad, la respuesta que dio fue bastante simple: se dedica a entrenar.

    En la actualidad, cuando el hombre no está entrenando para una maratón, corre 64 kilómetros semanalmente. En épocas de competencia, la distancia es casi el doble.

    La gran mayoría de sus entrenamientos son largos y moderadamente exigentes. Algunas veces a las semanas también ejercita con pesas. Estas sesiones de ejercicio son guiadas por su entrenador profesional personal.

    Respecto a su alimentación, come una dieta mediterránea: abundancia de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, antioxidantes y que no provoquen inflamación.

    ¿Puede cualquier persona alcanzar el mismo nivel de desempeño físico en edades avanzadas?

    ¿Puede cualquier persona alcanzar el mismo nivel de desempeño físico en edades avanzadas?

    Según Julián Alcázar, uno de los autores de la investigación, la respuesta tiene matices. Llegar al nivel que alcanzó López García depende de varios factores. Algunos de esos dependen de nosotros mismos (alimentación, nivel de actividad física), mientras que otros se salen de nuestro control, como la genética y antecedentes familiares.

    El maratonista llegó a los 66 años (edad en la que comenzó a correr) sin ninguna discapacidad ni enfermedad, a pesar de ser sedentario, lo que podría encontrar explicación en sus genes.

    Sin embargo, los autores de la investigación creen que llegar al envejecimiento en un estado similar al de López García no es solo una aspiración, sino algo lograble y alcanzable para la mayoría de personas.

    “No hace mucho, no se consideraba posible ni positivo que las personas mayores hicieran mucho ejercicio”, dijo Alcazar al Washington Post. El maratonista demuestra lo contrario. “No solo es posible. Debería recomendarse”, concluyó.

    El corredor europeo también entregó recomendaciones para las personas mayores que quieran comenzar a incursionar en el ejercicio: empezar de a poco, con caminatas rápidas y luego, comenzar a correr.

    Por ahora, los científicos continúan estudiando a López García y a otros atletas de edad avanzada, junto a grupos de personas sedentarias para comprender las diferencias moleculares y funcionales entre ellos.

