Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

La demencia es una de las enfermedades más comunes en las personas mayores de 60 años, con 57 millones de casos registrados a lo largo del mundo. La gran mayoría de la población asocia esta condición con un problema que se origina en el cerebro y que desgasta progresivamente ciertas funciones como la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el comportamiento, entre otros.

Sin embargo, una revisión de más de 200 estudios científicos, llevado a cabo por profesionales de la Universidad Sun Yat-sen de China, descubrió que un tercio de todos los casos de demencia (casi 19 millones de diagnósticos), tienen relación directa con ciertas enfermedades periféricas, es decir, con patologías que ocurren fuera del cerebro y de la médula espinal .

Esto no significa que las enfermedades a las que se les descubrió relación causen demencia, sino que padecerlas está asociado a un mayor riesgo de recibir un diagnóstico de demencia en un futuro.

Los vínculos entre enfermedades comunes y el cerebro

El análisis arrojó que las cinco enfermedades que se desarrollan fuera del cerebro que tienen más relación con el riesgo de padecer demencia son: la enfermedad de las encías, las enfermedades hepáticas crónicas (hepatitis B o C, cirrosis, colangitis biliar primaria, entre otras), la pérdida audición, la ceguera y la diabetes tipo 2 .

¿Por qué? La comunidad científica aún no logra determinar una causalidad .

No obstante, tienen certeza de que si bien el cerebro se encuentra aislado y protegido del resto de órganos, mantiene conexiones cruciales con los órganos periféricos en maneras que poco a poco los expertos comienzan a explorar y comprender.

De todas maneras, han desarrollado hipótesis respecto a la causa, que se basan en investigaciones que profundizan en las conexiones entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Por ejemplo, la diabetes y las enfermedades del hígado implican problemas de inflamación en el cuerpo, que también pueden llegar a afectar al cerebro. Incluso, un estudio descubrió que ciertos medicamentos utilizados para tratar la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 pueden tener un impacto positivo en el cerebro.

Algo similar ocurre con los problemas sensoriales. La pérdida de audición y de la visión puede, con el tiempo, reducir los estímulos cerebrales, lo que favorecería el deterioro cognitivo. Sin embargo, investigaciones han demostrado que los audífonos para personas con dificultades auditivas, pueden ayudar a prevenir la demencia.

Más allá de las cinco enfermedades: otras aristas por explorar

Además de las patologías mencionadas, existen otras enfermedades que demostraron tener correlaciones con la demencia, aunque en un grado menor: la osteoartritis, la enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la esclerosis múltiple y la enfermedad inflamatoria intestinal .

La revisión sistemática realizada lo sintetiza de manera más óptima.

El estudio publicado en Nature y difundido por Science Alert analizó 26 enfermedades periféricas comunes. Solamente diez carecían de un vínculo significativo con el riesgo de desarrollar demencia, entre ellas: la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, la depresión y las enfermedades a la tiroides.

Este descubrimiento es clave para que la comunidad científica abra paso a nuevas investigaciones que permitan no solo explicar la causa exacta de por qué enfermedades aisladas producen demencia, sino que también trabajar para una potencial cura de la enfermedad.

Por ahora, la recomendación de los expertos es enfocarse en tomar las medidas posibles para reducir las posibilidades de padecer alguna de las enfermedades que principalmente demostraron tener una relación estrecha con la demencia.