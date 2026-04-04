Madre de Jorge Matute Johns sobre nueva serie basada en el caso de su hijo: “Fue violento hacia mi familia”
María Teresa Johns habló tras la publicación del tráiler de la serie inspirada en la desaparición de su hijo y que será estrenada este próximo 15 de abril.
María Teresa Johns, madre de Jorge Matute Johns, el joven que desapareció en una discoteca de Talcahuano en 1999 habló sobre sus impresiones tras conocerse la fecha de estreno de la serie basada en el caso de su hijo.
En entrevista con el medio Sala de Prensa, se le preguntó si había visto el tráiler, publicado esta semana, sobre lo que respondió: “Sí lo vi. En realidad, lo encuentro violento, muy violento. Desde que empezó esta serie, el show de esta serie, fue violento hacia mi familia y siempre ha sido violento hacia mi“.
La serie “Alguien tiene que saber” saldrá este próximo 15 de abril en la plataforma de Netflix. A petición de la familia la productora Fábula decidió no usar los nombres reales de las personas involucradas en el caso.
“En verdad no sale el nombre de mi hijo, pero en todos los medios de comunicación está el nombre de Coke”, dijo la madre en la entrevista.
La historia, que será contada en ocho capítulos, tendrá como protagonistas a la madre del joven desaparecido, un detective y un sacerdote. Entre el elenco se encuentran los actores Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez y Héctor Morales.
Sobre esta forma de contar los hechos María Teresa Johns dijo que “me preocupa que digan cosas que no son, cosas que yo solamente podría decirlas, porque si quisiéramos contar la verdadera historia de Coke, la contaríamos nosotros como familia”.
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