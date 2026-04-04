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    OPEP+ discutiría nueva alza en oferta petrolera este domingo para enviar una señal a los mercados

    A inicios de marzo, los países petroleros habían determinado aumentar 206.000 barriles por día durante abril.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Foto referencial

    La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), encabezada por Rusia y Arabia Saudita, evaluará este domingo si anuncia nuevo aumento de la oferta petrolera, a pesar de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

    Mediante una teleconferencia entre los ministros de Energía y Petróleo de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, Argelia, Irak, Kazajistán y Rusia se determinarán la decisión, orientada a emitir una señal de calma a los mercados internacionales, en el marco de la crisis energética por la guerra en Irán y el sucesivo bloqueo del estrecho de Ormuz.

    De hecho, durante el pasado jueves, de acuerdo con el Kremlin, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación con Mohamed bin Salman, el príncipe heredero​ de Arabia Saudita, en torno a los conflictos de Medio Oriente y la cooperación dentro de la OPEP.

    En la reunión pasada de la OPEP+, a inicios de marzo, acordaron incrementar 206.000 barriles por día de abril y, según consigna la agencia de noticias Reuters, es muy posible que este domingo los ocho países evalúen avanzar con este adicional incremento en la producción de petróleo.

    Esto empujaría a los principales productores a ampliar el suministro en caso de una reapertura de Ormuz.

    Foto referencial

    ¿Es factible esto en la práctica?

    Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, los productores más relevantes de petróleo, no están en condiciones de aumentar el bombeo en la práctica, ya que han cortado suministros y exportaciones por el bloqueo del principal corredor marítimo, por el que avanza normalmente un 20% del tránsito del crudo.

    Por su parte, Omán, Argelia, Rusia y Kazajistán no experimentan dificultades por la obstrucción en Ormuz, pero, según analistas de EFE, tienen limitaciones en cuanto a sus capacidades para lograr elevar el suministro.

    Es por esto que, si la OPEP+ finalmente comunica un nuevo incremento, es probable que el aumento fijado tenga un bajo efecto inmediato en la oferta, pero sí en la demostración de disposición para incrementar la producción cuando puedan avanzar por el estrecho.

    Lee también:

    Más sobre:OPEPPetróleoEstrecho de Ormuz

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