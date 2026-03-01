La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

La OPEP+ anunció este domingo un aumento en la producción de petróleo en 206 mil barriles por día tras los hechos recientes en Irán: Israel y Estados Unidos realizaron una serie de ataques a este país que liquidaron a varios líderes militares y políticos, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei.

En el comunicado público, divulgado en la página web de la organización, no menciona explícitamente a Irán, sino que explica la medida en vista de las "perspectivas económicas mundiales estables y los sólidos fundamentos actuales del mercado, que se reflejan en los bajos niveles de las reservas de petróleo”.

La decisión se tomó tras una reunión telemática entre ocho de los países miembros: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Detalle con el aumento de producción desde abril de 2026. Kbd indica "mil barriles por día". OPEP+

Según detallan, el aumento de 206 mil barriles diarios desde abril buscaría deshacer paulatinamente el recorte realizado en abril de 2023, cuando se determinó reducir la producción en 1,65 millones de barriles por día.

Este proceso continuaría de forma paulatina dependiendo de las condiciones del mercado y hasta alcanzar “en parte o totalmente” el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados

Finalmente, la entidad señaló que seguirá vigilando el estado de los mercados y que sostendrá una próxima junta el próximo 5 de abril de 2026.

Analistas dicen que es poco probable que se calmen los mercados

Irán es actualmente el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, con una producción diaria de 3,3 millones de barriles de crudo diarios. Los hechos de este sábado han generado preocupación no solo por la detención en la producción de la nación islámica, sino por las amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz.

Precisamente este último punto es el que genera mayor preocupación en los analistas. Por el momento, el mercado del petróleo se encuentra cerrado hasta las 6 P.M. hora del este, por lo que se especula un fuerte aumento en el precio del crudo ante la inestabilidad en Oriente Medio.

Así lo señalan algunos analistas citados por el medio Financial Times. “Los barriles de repuesto sirven de poco si no hay rutas marítimas útiles”, enfatizó Helima Croft, analista de RBC Capital.

“Es poco probable que esta medida calme los mercados”, dijo Jorge León, analista de Rystad, sobre la determinación por parte de la OPEP+.

“Los precios responderán a la evolución del Golfo y al estado del flujo marítimo, no a un aumento relativamente pequeño de la producción”, añadió. “Se puede anunciar una mayor producción, pero si los petroleros enfrentan restricciones en Ormuz, el mercado físico se mantiene”.