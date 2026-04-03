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    Trump insiste en abrir el estrecho de Ormuz y plantea tomar el petróleo

    El presidente de EE.UU. publicó un mensaje en Truth Social en medio de la guerra con Irán, reiterando ideas que ha sostenido en los últimos días.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump insiste en abrir el estrecho de Ormuz y plantea tomar el petróleo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al conflicto con Irán y al control del estrecho de Ormuz, al asegurar en su red Truth Social que “con un poco más de tiempo, podemos fácilmente abrir el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna”, agregando que sería un “chorro” de riqueza para el mundo.

    El mensaje se suma a una serie de declaraciones que el mandatario ha realizado en los últimos días en el marco de la guerra, en la que Estados Unidos e Israel enfrentan a Irán.

    Discurso sin definiciones claras

    El miércoles por la noche, Trump encabezó un discurso televisado de 20 minutos desde la Casa Blanca, donde afirmó que los “objetivos estratégicos centrales” de la operación militar están “llegando a su fin”, tras casi un mes de enfrentamientos.

    En esa instancia, proyectó que el conflicto podría extenderse por dos o tres semanas más, reiterando además amenazas contra Irán, incluyendo su promesa de bombardear el país hasta llevarlo “de vuelta a la edad de piedra”.

    El mandatario también buscó justificar la intervención, instando a los estadounidenses a verla como una “inversión” en su futuro, en medio de encuestas que muestran un rechazo mayoritario a la operación militar iniciada el 28 de febrero.

    Trump insiste en abrir el estrecho de Ormuz y plantea tomar el petróleo

    El foco en el estrecho de Ormuz

    El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial, se ha convertido en un punto central del conflicto, luego de que Irán haya restringido su funcionamiento.

    En ese contexto, Trump ha planteado distintas posiciones. Mientras en ocasiones exige a Irán permitir el paso de buques, en otras ha señalado que sus aliados deberían encargarse de reabrir la vía.

    “Vayan al estrecho y simplemente tómenlo, protéjanlo, úsenlo para ustedes. La parte difícil ya se hizo, así que debería ser fácil”, sostuvo previamente.

    Sin embargo, también ha indicado que el paso marítimo se reabriría “naturalmente” una vez finalizada la guerra, sin entregar mayores detalles.

    Trump insiste en abrir el estrecho de Ormuz y plantea tomar el petróleo Europa Press / Europa Press

    Incertidumbre sobre el rumbo del conflicto

    Las declaraciones del presidente han dejado abiertas múltiples interrogantes, incluyendo la postura de Israel respecto a los plazos planteados por Washington y el estado de iniciativas como el plan de paz impulsado por la Casa Blanca en días anteriores, que no fue mencionado en su última alocución.

    Tampoco hay claridad sobre el rol que cumplirán las tropas estadounidenses desplegadas en la región, mientras continúan los ataques entre Israel e Irán.

    En paralelo, el conflicto ha comenzado a tener efectos internos en Estados Unidos, con un aumento en el precio de los combustibles y una caída en los niveles de aprobación del mandatario, en la antesala de las elecciones de mitad de período.

    Trump insiste en abrir el estrecho de Ormuz y plantea tomar el petróleo
    Más sobre:Donald TrumpIránIsraelEstados UnidosEstrecho de OrmuzGuerraConflicto InternacionalPetróleo

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