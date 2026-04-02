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    Donald Trump hace sufrir a las bolsas tras discurso sobre la guerra contra Irán

    El presidente de Estados Unidos advirtió que el país “golpeará” a Teherán “extremadamente fuerte” en las próximas dos a tres semanas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    BRENDAN MCDERMID

    Las acciones mundiales caen con fuerza hoy jueves luego de que el presidente Donald Trump señalara que la guerra con Irán continuaría por hasta tres semanas, en un contexto en que los precios del petróleo registraban alzas significativas.

    El miércoles por la noche, Trump entregó un discurso con actualizaciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Si bien afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de poner fin a la guerra con Irán, también advirtió que el país “golpeará” a Teherán “extremadamente fuerte”.

    “En las próximas dos a tres semanas, los vamos a llevar de vuelta a la edad de piedra, donde pertenecen”, sostuvo el mandatario.

    En ese contexto, el indicador de acciones globales MSCI World anota una contracción de 0,36%. En Wall Street, el promedio de industriales Dow Jones cae 1,4%, mientras que el S&P 500 y Nasdaq sufren contracciones de de 1,5%.

    Chile se suma a la tendencia global y el IPSA muestra una contracción de 1,69% en este momento.

    Las declaraciones de Trump impulsaron además un alza en los precios del crudo. Los futuros del WTI subían 7,9%, hasta US$ 107,98 por barril, mientras que el Brent avanzaba 7,3%, alcanzando los US$ 108,59.

    En ese contexto, el indicador VIX, más conocido como “índice del miedo” registra un alza de más de 3%.

    “El mayor tiempo que los precios del petróleo se mantengan elevados, menor será el gasto de los consumidores y más se desacelerará la economía”, señaló Kevin Mahn, CIO de Hennion & Walsh, en una entrevista con CNBC.

    Añadió que no espera movimientos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo, por lo que “habrá que esperar una resolución del conflicto para ver cierto alivio en los precios del petróleo y la inflación”.

    Los inversionistas venían de una sesión positiva, luego de que Trump indicara en una publicación que el presidente de Irán había solicitado un alto al fuego. Sin embargo, precisó que Estados Unidos solo “consideraría” la propuesta una vez que el Estrecho de Ormuz estuviera “abierto, libre y despejado”.

    El anuncio se produjo después de que el mandatario señalara el martes, en la Casa Blanca, que espera que las fuerzas militares estadounidenses abandonen Irán en “dos o tres semanas”.

    Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner, comentó que “el rally de la paz” en los mercados duró exactamente un día y que Trump volvió a dejar todo en la incertidumbre con esta proyección sobre las hostilidades en Medio Oriente, con todo lo que eso significa para la economía mundial y los precios de la energía

    “El discurso de Trump ante la nación enterró el optimismo que había impulsado la mayor subida bursátil del mes el martes. En lugar de señales de distensión, el presidente prometió atacar Irán “con extrema dureza” durante las próximas *dos a tres semanas* más, amenazó con devolverlo “a la Edad de Piedra” y no ofreció ningún horizonte claro para el fin de las hostilidades", sostuvo.

    Este jueves corresponde a la última jornada de negociación de una semana acotada, debido al cierre de los mercados por el Viernes Santo.

    Durante la mañana, los operadores estarán atentos a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana terminada el 28 de marzo, mientras que el informe de empleo de marzo se publicará el viernes.

    Más sobre:MercadosBolsasPetróleoIPSAWall Street

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