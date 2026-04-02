Chile encabeza alza de los combustibles en la OCDE tras salto del petróleo, pero tiene uno de los precios más bajos del bloque

La invasión conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán desató un fuerte remezón en los mercados internacionales, particularmente en el del petróleo. Las hostilidades, iniciadas el 28 de febrero, impulsaron los precios del crudo en medio de una alta volatilidad, con episodios en que el barril alcanzó máximos no vistos desde 2022, cuando la invasión de Rusia a Ucrania tensionó la oferta global.

En el último mes, el precio internacional del petróleo ha aumentado más de 55%, un alza que se ha traspasado a los combustibles en prácticamente todo el mundo, obligando a distintos gobiernos a adoptar medidas para mitigar su impacto.

En el caso de Chile, el escenario es especialmente sensible debido a su condición de importador neto de hidrocarburos: el país compra en el exterior más del 95% de lo que consume.

En ese contexto, las alzas acumuladas en las últimas cinco semanas llevaron al gobierno a neutralizar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), argumentando restricciones fiscales (abriendo una polémica paralela).

En qué país ha subido más el diésel y las bencinas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El resultado se tradujo en el mayor salto histórico en el precio de las bencinas y el diésel.

De acuerdo con la plataforma GlobalPetrolPrices, que monitorea valores minoristas de combustibles en más de 150 países, el alza ha sido generalizada.

Con datos al 30 de marzo, el precio promedio mundial de la gasolina se ubicó en US$ 1,44 por litro, por debajo de los US$ 1,527 que registra para Chile.

Sin embargo, las cifras locales pueden ser aún mayores. Según el sitio Bencinas en Línea, el precio promedio de la gasolina de 93 octanos en la Región Metropolitana alcanza los $1.531 por litro (equivalentes a US$ 1,66 al tipo de cambio actual), superando el promedio reportado por la plataforma internacional.

El mayor salto en la OCDE

Más allá de las diferencias entre países, los datos evidencian un alza significativa en un corto período, con Chile destacando dentro de la OCDE. Entre el 16 y el 30 de marzo, el precio de la gasolina de 95 octanos subió 14,2%, el mayor incremento entre las economías del bloque en ese lapso. El período coincide con la decisión del Ejecutivo de neutralizar el Mepco.

Pese a este aumento, Chile mantiene una posición intermedia en el contexto OCDE: el precio de la gasolina de 95 octanos es el séptimo más bajo del grupo. Es superior al de Colombia (US$ 1,093), Japón (US$ 1,12), Estados Unidos (US$ 1,14) y Corea del Sur (US$ 1,38), pero se ubica por debajo de economías con mayores cargas impositivas, como Países Bajos (US$ 2,736), Dinamarca (US$ 2,663) y Hong Kong (US$ 4,106), que lidera el ranking global.

En qué país ha subido más el diésel y las bencinas Andres Perez

En Sudamérica, en tanto, Chile se posiciona como el noveno país con la gasolina más cara entre 12 economías. Solo Argentina (US$ 1,532), Perú (US$ 1,595) y Uruguay (US$ 1,892) registran precios superiores. En contraste, mercados con subsidios como Venezuela (US$ 0,035) y Ecuador (US$ 0,763) presentan valores significativamente más bajos.

El comportamiento, sin embargo, no ha sido homogéneo. Mientras países del sudeste asiático y el Pacífico —como Myanmar (+65%), Malasia (+40%) y Emiratos Árabes Unidos (+32%)— registraron fuertes alzas, en la OCDE algunos mercados mostraron caídas, como España (-11,3%), Corea del Sur (-4,3%) e Italia (-4,1%), posiblemente debido a ajustes fiscales o mecanismos de contención. Israel, en tanto, anotó una baja de 1,8%.

Diésel: alza más pronunciada

El diésel ha mostrado una dinámica aún más intensa en Chile. Entre el 16 y el 30 de marzo, su precio aumentó 29,6%, pasando de US$ 1,031 a US$ 1,336 por litro, según GlobalPetrolPrices. Se trata del mayor incremento dentro de la OCDE y prácticamente duplica el alza observada en las bencinas.

A pesar de ello, el valor local se mantiene por debajo del promedio mundial, estimado en US$ 1,51 por litro, y corresponde al tercer diésel más barato dentro de la OCDE. También se ubica por debajo del rango observado en Europa, donde fluctúa entre US$ 2,2 y US$ 2,5 por litro.

En el contexto regional, Chile ocupa el séptimo lugar en Sudamérica. Países como Venezuela (US$ 0,004), Ecuador (US$ 0,745), Colombia (US$ 0,798) y Guyana (US$ 0,948) presentan precios más bajos. A diferencia de lo que ocurre en las bencinas, Uruguay (US$ 1,164) y Paraguay (US$ 1,035) muestran valores inferiores en diésel.

A nivel global, el diésel más barato se registra en Venezuela, mientras que Hong Kong presenta el precio más alto, con US$ 4,3 por litro.

Perspectivas para los precios

El escenario externo sigue marcado por la incertidumbre. En un discurso a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las operaciones militares podrían extenderse entre dos y tres semanas, lo que presionó nuevamente al mercado. En ese contexto, el precio del crudo WTI —referencia para Chile— llegó a subir más de 11% en una sola sesión.

En los últimos días, el barril se ha mantenido en torno a los US$ 100, y las expectativas apuntan a que se sostenga en esos niveles en el corto plazo, salvo un cambio significativo en el conflicto.

Bajo este escenario, se prevén nuevas alzas en los precios locales. Las estimaciones apuntan a incrementos de hasta $37 por litro hacia mediados de abril.

“En Chile opera el Mepco, que además tuvo ajustes recientes en su fórmula de cálculo. Este mecanismo no evita las alzas, pero sí las dosifica y amortigua, por lo que, en vez de un salto brusco, lo que veremos son incrementos semanales. Con ese escenario, es razonable proyectar alzas de entre $20 y $35 por litro en las próximas semanas”, señaló Alejandro Urzúa, analista económico de la UNAB y OpenBBK.

Mayores alzas porcentuales de la gasolina de 95 octanos (entre el 16 y 30 de marzo)