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    Bencinas anotarán nuevo incremento de más de $30 a mediados de abril y alzas continuarían hasta fines de mayo

    Los economistas que siguen de cerca los temas de los combustibles ya comienzan a sacar sus cálculos y señalan que, si el Mepco opera de manera “normal”, es decir, sin cambios de parámetros, el precio de la gasolina volverá a subir en torno a los $35 en dos semanas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT, DURANTE PUNTO DE PRENSA TRAS VOTAR LAS MEDIDAS PALEATIVAS POR ALZA DE COMBUSTIBLE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El alza histórica de las bencinas generó impacto en el bolsillo de los consumidores. Es que la decisión del gobierno de modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) hizo que el alza del precio del petróleo se traspasara de manera directa a los precios locales de los combustibles. Así, el jueves pasado el costo de la bencina de 93 octanos subió $372, la de 97 octanos $392, mientras que el diésel aumentó $580.

    Con este registro, según cálculos del economista Jorge Hermann, de Hermann Consultores, el precio de los combustibles “se ubica en máximos históricos con Gasolina 93 en $1.529 y diésel en $1.493 desde 1994 a precios de hoy, promedio en Región Metropolitana. En el pasado, el máximo histórico gasolina se ubicó entre $1.500 y $1.515 entre sept. y nov. 2022. Diésel se ubicó entre $1.350 y $1.360 entre noviembre y diciembre 2022”.

    Pero esta alza no se detendrá. El precio del petróleo sigue su racha alcista y supera los US$100 el barril lo que se traduce en un alza de 55%. Ese factor seguirá presionando al alza los precios de los combustibles internos y, por ende, la bencina continuará subiendo.

    Los economistas que siguen de cerca los temas de las bencinas ya comienzan a sacar sus cálculos y que, si el Mepco opera de manera “normal”, es decir, sin cambios de parámetros el precio de la bencina volverá a subir en torno a los $35.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, plantea que “el escenario en relación con la dinámica del precio de los combustibles de consumo vehicular es compleja a corto plazo”.

    En ese sentido, menciona que “si bien ya se dio un alza significativa el 26 de marzo tanto en el caso de las gasolinas como el diésel, lo que hemos visto en los días siguientes es que existe una presión al alza del precio del petróleo, que en promedio ha tendido a aumentar y también una cierta depreciación del tipo de cambio nominal”.

    Bajo este escenario, Ortiz señala que “lo que podemos esperar es que el precio base siga teniendo un alza respecto a lo que tenemos actualmente, por lo que el 16 de abril el precio mayorista debería subir unos $37 para el caso de la bencina y de $ 36 para el diésel”. Todo esto considerando el funcionamiento del Mepco.

    Hermann, en tanto, afirma que “el mercado de los combustibles internacional y dólar está muy volátil. Pero, en base al petróleo y dólar de los últimos días se puede proyectar un alza en torno a $35 dependiendo de cómo este operando el Mepco a mediados de abril”.

    De acuerdo a Hermann, “no hay posibilidades de modificar los parámetros del Mepco por la vigencia de cuatro semanas, salvo el ponderador del crudo histórico y futuro con escasa incidencia”.

    Sin embargo, esa visión no es compartida por Ortiz, quien plantea que si existe margen para que el gobierno modifique el Mepco, y por ende, el alza sea mayor.

    En este punto, el economista explica que hay que estar atentos a “el precio de paridad y el precio de referencia, porque posiblemente el 16 de abril puede que nos veamos abocados nuevamente a que el cálculo del componente variable no sea el típico que hemos visto usualmente cada tres semanas, que permite una suavización del precio mayorista sino que nos veamos abocados posiblemente a un traspaso un poco más rápido considerando la forma como opera el funcionamiento del Mepco”.

    Perspectivas

    Pero esta alza no será momentánea, ya que los expertos anticipan que puede incluso extenderse hasta fines de mayo. “En el escenario base que tenemos el día de hoy es que por lo menos tendríamos, por lo menos, hasta mayo incrementos del precio mayorista eventualmente considerando el escenario que tenemos a nivel externo”. De concretarse esta proyección el habrá alzas el 16 de abril, 7 de mayo y 28 de mayo.

    En tanto, hay expectativas de que este jueves la parafina vuelva a niveles de febrero, en torno a $1.000 el litro. Lo que se conocerá en esta jornada cuando la ENAP publique su informe de precios semanal.

    Más sobre:BencinasPetróleo

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