Pablo García respalda medida que provocó alza de las bencinas y estima que ajuste fiscal impactará en medio punto al PIB

El economista y exconsejero del Banco Central, Pablo García, abordó la coyuntura de la economía chilena, la cual está marcada por las medidas que está empezando a aplicar el nuevo gobierno de José Antonio Kast y también por la incertidumbre en torno a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

El doctor en economía del MIT reconoció que efectivamente el conflicto en el Golfo Pérsico -que ha disparado los precios internacionales del petróleo- han afectado las proyecciones para la actividad, pero se alineó con la lectura del Banco Central, señalando que tampoco se trata de una “hecatombe”.

“Hemos pasado por cosas parecidas. En el 2022 hubo una guerra (Rusia-Ucrania), (con un escenario) muy parecido cuando asumió el nuevo gobierno (de Gabriel Boric). O sea, hemos vivido cosas. En el año 2000 pasó algo también muy parecido, cuando ganó Ricardo Lagos, con un shock petrolero gigante”, sostuvo en conversación con el programa Money Talks.

Con ese análisis como telón de fondo, García expresó su respaldo a las medidas de ajuste que está empujando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y también la controversial decisión de neutralizar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) que generó un alza histórica en el valor de las bencinas.

A su juicio, el escenario no es tan complejo como para cambiar los planes de manera “estructural”.

“Mi impresión es que el hacer el ajuste de los combustibles es justamente lo que tú tienes que hacer ahora para no enredar todos los debates que van a continuar este año”, afirmó el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Y aunque deslizó que quizá este traspaso se pudo haber hecho de manera gradual, en su opinión esa medida hubiera provocado exactamente el mismo nivel de molestia.

“Para efectos prácticos eso no es una diferencia. Es lo mismo y dudo que haber hecho un anuncio de un ajuste en tres semanas habría llevado a un montón de paz y amor entre todas las personas que discuten de economía en Chile”, dijo.

Con todo, el actual presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), anticipó que las medidas de ajuste de gasto que empuja el gobierno no serán inocuas e impactarán en la actividad.

“Suponiendo que el ajuste de gasto público que está anunciando el gobierno de Kast efectivamente se materializa y son US$ 3.800 millones menos de gasto y eso es como medio punto menos de PIB”, estimó.