“No se puede tapar el sol con un dedo”: Quiroz escala la controversia por la “caja fiscal” y critica gestión anterior por uso de la deuda

Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, participa en un punto de prensa luego de la segunda sesión del comité Chile Sale Adelante. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La controversia en torno a la “caja fiscal” está muy lejos del terminar.

Ayer, la Dirección de Presupuesto reveló que esta cifra ascendió a US$ 3.616 millones a febrero, cifra muy superior a los US$ 1.406 millones de enero y los US$ 46 millones de diciembre, dato que detonó la polémica con la administración Boric sobre cómo se heredaron las cuentas fiscales del gobierno.

En el palacio de La Moneda, y tras la segunda sesión del comité “Chile Sale Adelante”, instancia creada para abordar el alza de los combustibles en el país, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se permitió un momento para abordar específicamente el tema de las finanzas públicas tras las reacciones que generó el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público.

“Yo quiero decirles que voy a usar un lenguaje coloquial esta vez, si me permiten: No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo ”, dijo el jefe de Teatinos 120 en Palacio, luego que el presidente José Antonio Kast le diera la palabra.

Quiroz reiteró que “la caja” se entrega con los datos al 31 de diciembre porque es cuando se entregan los informes de deuda. En esa línea, deslizó sus críticas hacia el gobierno anterior por cómo se gestionó el uso de la duda para esas cifras fiscales.

“Cuando la caja es US$ 46 millones y lo normal es que hubiese sido entre US$ 2.000 y 3.000 millones lo que se estaba haciendo -es evidente hoy día lo que se hizo- fue no endeudarse para tener ese capital de trabajo y dejar que la deuda ocurra en los primeros días del mes siguiente, que fue lo que ocurrió. No solo ahí sino que se siguió endeudando”, dijo el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda afirmó que José Antonio Kast asumió el gobierno, había una situación en que la deuda emitida alcanzan a un 40% de toda la deuda permitida en la Ley de Presupuestos.

“Eso era el 11 de marzo. ¿Y dónde está esa plata? Porque es mucha plata, son muchos miles de millones de dólares. No, habían solamente US$ 989 millones el 11 de marzo, que alcanza por unos pocos días de administración" , afirmó la autoridad.

Quiroz apuntó específicamente a lo que sucedió en el sector salud. Acusando a la administración Boric, dijo que que se mostraron “artificialmente bajos gastos" la última parte del año 2025 solo para que el primer mes de 2026 el gasto en insumos y servicios de terceros subiera más del 60%.

“Es absolutamente evidente que lo que se hizo el 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026 contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026 y es absolutamente irrelevante que en tal o cual fecha haya después habido tal o cual plata después de ese endeudamiento que ocurrió en los primeros meses del año”, expresó.