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    Exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco califica el debate sobre la caja fiscal como “anecdótico”

    El exsubsecretario plantea también que no es recomendable abrir el debate de la reintegración del sistema tributario.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    08/03/2023 FOTOGRAFIAS DE ALEJANDRO MICCO. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El exsubsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, abordó la polémica de la caja fiscal y la baja cantidad de recursos con el que cerró el 2025 con solo US$40 millones versus los US$1.400 millones que había en enero del 2026 y la calificó como “anecdótica”.

    “No tiene mucha importancia. De hecho, en enero había US$1.400 millones. La caja es la plata que tienes como ingreso corriente, pero lo que importante es tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad de ingreso futuro. No quiero decir que no estamos situación compleja, sin duda alguna, pero este tema de la caja o no, si hubieran necesitado el dinero hubieran ido a los mercados a levantar deuda una semana antes, así deja una caja enormemente abultada. No dice mucho eso, la verdad”, señaló Micco a Desde la Redacción.

    Para el economista, el tema “más de fondo” es que el país está teniendo hace mucho tiempo “más gastos que ingresos, y esto es algo que viene de hace más de una década y media, del 2010 en adelante”.

    pamela san martin

    Por lo tanto, afirma que “eso es realmente el punto más de fondo, es que la trayectoria de gasto muy fuerte que hemos tenido y que en estos dos últimos años se ha mezclado también con un tema de malas proyecciones de ingresos, lo cual ha llevado a tener déficits fiscales mucho más grandes de lo que se decía al comienzo del año”.

    “Yo creo que al final del día lo importante era cuál era la trayectoria del gasto que veníamos trayendo, cuánto era la trayectoria de los ingresos, efectivamente, que veníamos trayendo y eso lo supimos en el informe del cuarto trimestre del año pasado“, puntualizó.

    En cuanto a las medidas anunciadas por Kast, Micco plantea que la más importantes es el ajuste fiscal prometido de 3% más la reducción de US$1.000 millones. Si bien considera que es difícil hacerlo, es lo que más relevante y donde se “debe ocupar el capital político”.

    Asimismo, señala que, si bien comparte la baja de impuesto a las empresas desde el 27% al 23%, no espera que tenga un efecto importante en el crecimiento de la economía, pero sí puede generar una mayor atracción de inversiones. “No le pega tanto al crecimiento. Lo que demuestran los datos, a nivel mundial, no solamente voy a citar a Thatcher y Reagan, porque también lo hizo Trump en su primer gobierno y la verdad es que la actividad económica no subió mucho”.

    Critica que se quiera volver a integrar el sistema tributario. “El volver a reintegrar todo el sistema es un cambio mayor. Tienes que empezar a hacer una serie de reformas, y yo creo que se va a enredar, porque además favorece a un grupo de personas de mayores ingresos. Es una discusión que no sé si valía mucho la pena abrirla”.

    Sobre las medidas para lograr recaudación se plantea la reducción del impuesto a las donaciones. Ante esto, Micco dijo que son “medidas transitorias” y que él no modificaría este impuesto. Otro punto que se plantea es la repatriación de capitales, que se abriría por tercera vez. “La primera vez fue exitosa, porque era la primera, la segunda ya es el raspado de la olla y ahora el raspado del raspado... no me parece una buena idea”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Alejandro Micco

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