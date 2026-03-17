Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

El Presidente José Antonio Kast defendió la postura del gobierno en medio de la polémica entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el extitular de la cartera, Nicolás Grau, por los recursos que dejó la administración anterior en la denominada caja fiscal.

“Lamentablemente en los últimos años, en los últimos tiempos, no hemos gastado bien los recursos públicos, y uno no sabe donde tiene que tenerlos sino que gastar bien, y las finanzas públicas no han sido bien manejadas y el déficit fiscal que tenemos es muy grande, es el más grande de las últimas décadas”, dijo tras sostener un encuentro con Alejandro Tapia, presidente de Minera Escondida, en el marco de su gira al norte del país.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló la semana pasada que el gobierno anterior dejó al 31 de diciembre una caja fiscal de US$46 millones en comparación con los US$4.098 millones que se dejaron al 31 de diciembre de 2021 por la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera y los US$3.234 millones del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

En tanto el exministro Grau dijo, a través de la red social X, que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

Al respecto Kast dijo hoy que “quiero ser bien transparente, cuando uno compara cifras, siempre tiene que comparar las cifras a la misma fecha y yo veo mi cuenta de ahorro, mi cuenta corriente, y la veo el día antes del pago, a los funcionarios públicos en general, cuando yo era diputado, se les pagaba los días 18 y uno miraba el 17 y era una realidad y la miraba el 19 era otra realidad, entonces siempre tengo que mirar la misma fecha, porque ahí me programo, yo no puedo decir que vivo de lo que recibo el 19 si tengo acumuladas deudas y eso es lo que nos ha pasado acá”.

Megainversión de BHP

En otro tema Kast destacó la decisión de la minera BHP, que en Chile opera Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel global, de ingresar el Sistema Evaluación Ambiental el proyecto Nueva Concentradora Escondida que representa una inversión en Chile de más de US$5.000 millones que sustentará las operaciones en las próximas décadas.

Kast indicó que “US$5 mil millones son muchos recursos. Es una partida de un ministerio. A veces uno no dimensiona lo que son US$5 mil millones: ¿Serán 30 hospitales como el que tenemos aquí en Antofagasta? Esta es la dimensión de la inversión. Llévenlo siempre a la cantidad de escuelas, de viviendas, de hospitales, porque uno se pierde con la cantidad de números, salvo cuando uno lo lleva a algo concreto y práctico".

Sobre el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa aclaró que quería “ser muy preciso en esto, para que no se preste a malas interpretaciones: nosotros vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales, legislativas en cada etapa que exija la ley. Aquí no hay atajos”.

Por su parte el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “celebramos esta decisión de BHP y les prometemos que, con reglas claras, con certeza, con un tratamiento ágil, no discriminatorio, respetuoso del medio ambiente, pero funcional, esta inversión va a avanzar fluidamente. Más temprano de lo que normalmente han ocurrido inversiones, la veremos ya estar en operación”.

En tanto el presidente de Escondida - BHP, Alejandro Tapia dijo que “con el ingreso a tramitación de la Nueva Concentradora Escondida estamos dando un paso sustantivo en nuestro plan de inversiones, con el cual apuntamos a sostener nuestra producción y proyectar nuestro liderazgo en la industria por las siguientes décadas. Estamos presentando una inversión de más de US$ 5 mil millones que refleja el compromiso de BHP y Escondida con Chile, con la mirada puesta en el futuro y en la prosperidad de la Región de Antofagasta y el país”.

La nueva concentradora permitirá reemplazar la capacidad de producción de la histórica planta “Los Colorados” y de acuerdo a las estimaciones de BHP si se obtiene la aprobación medioambiental, se daría inicio a la construcción estimando la primera producción entre 2031 y 2032.