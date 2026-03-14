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    Quiroz se estrena en Hacienda con pugna con Grau por “caja fiscal”

    El ministro de Hacienda del nuevo gobierno acusó falta de recursos por la exigua caja que dejó la administración anterior a fines de 2025, de US$40 millones. Nicolás Grau respondió que había US$1.400 millones al cierre de enero.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Jorge Quiroz / Nicolás Grau

    Este viernes se estrenó públicamente el ministro de Hacienda del nuevo gobierno, Jorge Quiroz. Y lo hizo desde La Moneda, con una vocería en que abordó los eventuales efectos que se podrían generar en Chile a raíz de la guerra en Medio Oriente y las herramientas que existen para enfrentarlos, pero que finalmente derivó en la primera disputa con el gobierno anterior, específicamente con el extitular de esa cartera, Nicolás Grau.

    “La administración anterior dejó una caja fiscal de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales”, acusó Quiroz.

    Minutos después de que terminara esa conferencia, la respuesta del gobierno saliente no se hizo esperar. Grau, vía la red social X, aseveró que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”.

    La caja fiscal no es otra cosa que la cuenta corriente que tiene el fisco. Y es donde se refleja la situación fiscal de un país. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos que mes a mes va teniendo el Estado.

    Santiago 13 de marzo 2026. La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, se dirige hacia un punto de prensa en el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Macarena García, economista de LyD, afirma que “los ingresos se reciben en los distintos meses del año, pero en distintas magnitudes. Todos los meses se recauda PPM de las empresas, pero la gran recaudación de impuestos es en la operación renta de abril”.

    Un conocedor de temas fiscales explica que “lo relevante es elegir una única fecha para mirar todo: si es 31 de diciembre, efectivamente la caja era muy chica, pero la deuda se mantuvo igual que en diciembre 2024. Si el gobierno anterior dice que hay que mirar el dato de enero de la caja, entonces hay que mirar la deuda de esa fecha también, que aumentó. Lo que no pueden hacer el gobierno anterior ni el actual, es elegir fechas distintas para distintas variables, según su conveniencia”.

    Al comparar hacia atrás, se ve que, en 2014, al inicio del gobierno de Michelle Bachelet, se alcanzó un peak de US$4.786 millones de caja fiscal, mientras que en el segundo gobierno de Piñera este recibió US$3.200 millones y Boric US$4.097 millones.

    Desde el Ministerio de Hacienda enviaron una aclaración “técnica” de las declaraciones de Quiroz: “El ministro Jorge Quiroz usa ‘caja fiscal’ para referirse al saldo de activos líquidos de Tesorería (principalmente la cuenta corriente del Fisco y otros activos financieros) que el gobierno saliente dejó disponible al 31 de diciembre de 2025”. En ese sentido, mencionó que “de acuerdo con las cifras oficiales entregadas por la Dipres, el saldo fue de solo 40 millones de dólares, es decir cerca del 1% de los niveles habituales de cierre de caja que han registrado los gobiernos anteriores”.

    En la misma explicación, Hacienda señaló que “la implicancia de cerrar el año con la caja prácticamente vacía es que, para mostrar mejores cifras de deuda bruta, el gobierno fue liquidando activos del Tesoro Público hasta llevarlos a un nivel mínimo”.

    La argumentación de Quiroz en la conferencia fue para contextualizar que se estudiarán medidas para hacer frente al alza en el precio de las bencinas a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), y que dada la estrechez fiscal se convocará a una reunión con expertos para ver qué hacer. Por la tarde, Quiroz se reunió con la ministra de Energía, Ximena Rincón, para analizar la situación.

    Más sobre:Jorge QuirozNicolás GrauMinistro de Hacienda

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