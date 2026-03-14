“Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal

Santiago 21 de enero 2026. Se lleva a cabo el seminario Reflexiones sobre Chile 2026-2030, organizado por el Centro Latinoamericano de Politicas Economicas y Sociales (Clapes UC). Dragomir Yankovic/Aton Chile

El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió la noche de este viernes al ex secretario de Estado de la cartera, Nicolás Grau, respecto al estado del Tesoro Público una vez concretado el cambio de administración y lo emplazó a “leer” el informe que él mismo habría redactado.

La polémica surgió durante la jornada luego de que, en la primera conferencia de prensa de Quiroz, desde el Palacio de La Moneda, acusara una disminución de recursos en la “caja” del Fisco, reflejando una estrechez de liquidez.

“La administración anterior dejó una caja de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025, versus los entre US$3.000 y US$4.000 millones que se dejan en circunstancias normales”, aseguró el secretario de Estado, tras lo cual anunció que convocó a “personas especializadas” para estudiar las finanzas públicas.

“Por lo tanto, hemos heredado una caja que es un uno por ciento de lo normal”, subrayó Quiroz.

Sin embargo, la aseveración de Quiroz no quedó allí y Grau, salió a responder a través de su cuenta en X, sosteniendo que “no daré entrevistas, ni cuñas por respeto a nuevas autoridades”.

“(Pero) respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”, aseguró sobre la liquidez que mantenía la administración anterior.

“Que lea el informe”

Durante la tarde, luego de una actividad en el Palacio de Gobierno junto al Presidente Kast, Quiroz fue abordado por la prensa respecto a la respuesta de su antecesor.

En esa línea fue consultado por las declaraciones de Grau realizadas en redes sociales. “Tiene que leer el informe que él mismo escribió el año pasado”, emplazó Quiroz a Grau, afirmando que debe remitirse al Informe de Finanzas Públicas.

Requerido respecto a un posible aumento de los gastos que justificaran el monto de US$ 40 millones que señaló quedaron en la “caja”, Quiroz evitó ahondar y pidió avanzar a una siguiente pregunta.

Según explica Pulso, la caja fiscal es parte de los Otros Activos del Tesoro Público, siendo algo similar a la cuenta corriente o vista que tiene una persona para su gasto habitual. Su monto depende del delta entre los ingresos y gastos que se van teniendo diariamente.