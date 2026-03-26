Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró sus cuestionamientos al gobierno por el uso de la expresión “Estado en la quiebra” para referirse al estado de las arcas fiscales en medio de las alzas históricas en el precio de las bencinas luego que las autoridades decidieran neutralizar el Mepco.

En conversación con T13 Radio, Briones criticó particularmente el manejo comunicacional -a cargo de la Secom- de esa coyuntura, señalando que le hace daño a la imagen del país.

“¿Qué piensa un inversionista cuando la autoridad le dice que el país está quebrado? Si quebrado significa algo muy concreto. En una empresa es que no le puede pagar a sus proveedores, tiene que cerrar, digamos, y le liquidan los activos”, sostuvo

Briones aclaró, no obstante, que se alinea con lo que dijo Hacienda sobre el problema y es que el país atraviesa por una estrechez fiscal; y también con las declaraciones de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien en el marco del IPoM dijo “no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”.

“Me alineo 100% con lo que dijo el ministro de Hacienda tempranamente, que salió a rebatir esas palabras, esa expresión de quebrado, y con la presidente del Banco Central, que dijo lo mismo, que básicamente dijo que hay que cuidar las formas que nos referimos a las finanzas del país”, afirmó Briones.

Ignacio Briones respalda a Quiroz por precio de las bencinas

Briones destacó la importancia de entender que no hay una campaña electoral y que no todo vale en comunicación por acarrea consecuencias.

Junto con calificar al titular de Hacienda, Jorge Quiroz como “una persona que sabe”, Briones salió al paso de algunas voces en la oposición, como la senadora Daniela Ciccardini, quien pidió la renuncia del jefe de las finanzas públicas.

“No, no, eso me parece que es justamente el reflejo de lo que estoy diciendo, la trinchera política: lo tuyo y dos más. Eso entra en un juego que le hace mal a Chile, le hace mal a la discusión pública, degrada el debate. Seamos serios, estamos hablando de cosas serias, pongámonos serios, eso vale para todos”, comentó.

Briones respalda a ministro Quiroz

En el terreno mismo de la decisión de neutralizar el Mepco, Briones afirmó que Quiroz está en lo correcto en el sentido de que Chile al final debe asumir el costo que implica el alza internacional de los precios del petróleo.

“El ministro de Hacienda tiene toda la razón en decir, ‘oye, el precio que enfrenta Chile es el precio’. Nosotros somos tomadores de precios, y este precio en algún momento u otro, y uno podrá discutir la gradualidad, creo que eso siempre es opinable, se tiene que traspasar al precio final que pagan los usuarios del petróleo o de la bencina”, afirmó.

Ignacio Briones respalda a Quiroz por precio de las bencinas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Briones agregó que el Mepco al final funciona con plata fiscal, en un contexto de estrechez, y respaldó a Quiroz en esa gestión.

“Entonces el ministro de Hacienda tiene razón de decir, oye, si yo mantengo esto por mucho tiempo, me drena las finanzas públicas y la verdad es que las finanzas públicas están bien comprometidas, ¿no? En eso tiene totalmente un punto”, afirmó.

Reforma tributaria

Sin embargo, Briones advirtió que a decisión de Hacienda tendrá impacto no sólo en lo económico (economistas advierten fuerte alza en la inflación) sino también en las negociaciones que tendrá el Ejecutivo con el Congreso en la tramitación de leyes, como aquella que busca bajar el impuesto de primera categoría.

Briones se manifestó “full partidario” de recortar ese impuesto que está alto en función del promedio de la OCDE, pero al mismo tiempo advirtió que eso tiene un costo fiscal. En ese contexto, se alineó con las declaraciones de Felipe Larraín y Claudio Agostini respecto de que la recaudación por mayor crecimiento económico no alcanza a compensar los menores ingresos de esa rebaja tributaria.

Ignacio Briones respalda a Quiroz por precio de las bencinas Andres Perez

“Para hacerlo viable en un país cuyas finanzas públicas no dan, tenemos déficit y déficit grandes, tiene que ser compensado con otro ingreso por otro lado. Y eso, lamento decirlo, es evidente (…) Y es lo que viabiliza en mi juicio una reforma que es muy innecesaria, muy deseable, la integración (del sistema tributario) de la cual también soy partidario, es decir, que lo que pagó la empresa sea un crédito para el dueño de la empresa”, comunicó el exministro.

Briones sugirió al nuevo gobierno en avanzar en eliminar más exenciones tributarias en vez de crear nuevas. “Ahí está la renta presunta, que sabemos que es anacrónica, sabemos que se presta para abuso, sabemos que no beneficia particularmente a los de menos recurso, y no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI”, comentó.

Asimismo, advirtió sobre la diferencia del impuesto específico a las bencinas y el diésel, con una diferencia de cuatro veces más bajo en favor de este último. “6 UTM por metro cúbico, versus 1,5, en circunstancia que el diésel contamina mucho más. 1,5 UTM de subida, o sea, pasar de 1,5 a 3, son US$ 800 millones (en más reacudación)”, afirmó.