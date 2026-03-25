Hermann: “Mepco estaba desangrando al fisco” pero alza en bencinas “podría haberse hecho más lenta”
"Comparto en el fondo con el ministro (Jorge) Quiroz, pero en la forma se podría haber hecho un poco más paulatino, más moderado", afirmó en conversación con Desde la Redacción el economista, académico y exjefe de la Dirección de Estudios del Trabajo, Jorge Hermann, sobre la brusca alza en los precios de los combustibles. Revisa en el video la entrevista completa.
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