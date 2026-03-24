Felipe Larraín y decisión de alza histórica de combustibles: “No me parece que sea ideológico, me parece que es superpráctico”

Tras la decisión tomada por el gobierno de José Antonio Kast, de permitir un alza histórica de la gasolina y del petróleo a partir de este jueves, el exministro de Hacienda de los gobiernos de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, respaldó lo obrado por el Ejecutivo dada la estrechez fiscal que heredó de la era Boric, aunque reconoció los costos políticos e inflacionarios que puede tener la medida.

“No me parece que esto sea ideológico, me parece que es superpráctico”, dijo Larraín en el streaming de La Tercera Desde la Redacción, a propósito de la convicción del actual gobierno de avanzar en su tarea de eficientar y rebajar el gasto público a todo evento.

El gobierno tomó la decisión de alterar los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) a contar del jueves 26 de marzo. Por una vez, los precios internos subirán $370 por litro (32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos y $580 por litro los del diésel (62%). Mientras el valor de la gasolina de 93 octanos promedia actualmente los $1.170 por litro en la Región Metropolitana, el del diésel llega a los $ 932 por litro. Con los incrementos entonces, el valor de la bencina superará levemente los $1.500 y el del diésel también, con lo cual virtualmente se igualarán.

Durante la entrevista, el exministro reconoció que la escalada del petróleo ha sido inesperada y recordó la delicada situación fiscal que vive al aparato estatal. “Aquí había dos opciones. Una, era hacerse el leso frente a lo que está pasando dentro del contexto de (la operación del) Mepco, que significa un alza bastante gradual con los topes que tenemos que están alrededor de $30 (…) lo que se hizo es ir desde un mecanismo de estabilización hacia un mecanismo de mayor contención fiscal”, explicó Larraín.

Sin embargo, dijo que está la posibilidad de que los precios se reviertan en algún momento, en el evento de que haya una tregua o cese de hostilidades en el Medio Oriente.

Consultado sobre si hubiera tomado una decisión distinta a la que adoptó el gobierno de Kast, Larraín fue cauteloso. “Yo creo que había que hacer un ajuste mayor, sin duda, que el que estábamos teniendo porque el costo en materia de recursos fiscales, si esto se sostenía como iba, son del orden de US$ 700 millones por mes”, afirmó.

“Esto es una cantidad importante de recursos. Entonces, lo que es opinable es la forma de hacerlo, sin duda. Una opción era hacerlo de una. Otra opción era irse un poco más gradual. Ambas opciones tienen beneficios y tienen costos. Esto es con guitarra, porque es una decisión compleja. No es una decisión fácil, esto va a golpear el bolsillo de las personas, sin duda. Esto va a generar una mayor inflación”, se explayó el actual director de Clapes UC.

23-03-2026 FELIPE LARRAIN FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El economista también valoró las medidas paliativas lanzadas por el Ejecutivo, como son el subsidio al transporte publico y a la parafina. “Esas son medidas que van todas en la dirección correcta. ¿Alguien se puede restar de aprobar esas medidas? Yo creo que es difícil”, dijo a propósito del proyecto de ley que debe ser aprobado en al Parlamento esta semana.

Por último, valoró la performance del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y fustigó a la oposición por cuestionar la baja de impuestos a las empresas propuesta por el gobierno. “Lo conozco hace 30 años y es harto simpático el ministro Quiroz. Claro que él lo que quiere decir es que él viene a hacer la pega”, afirmó Larraín al ser consultado por las reiteradas declaraciones del actual ministro de Hacienda sobre la popularidad de las medidas que ha estado tomando.

“Va a tener que tomar decisiones difíciles y las va a tomar. El no está buscando la popularidad”, concluyó.