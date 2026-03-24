Desde la Redacción: exministro de Hacienda afirma que había “otros caminos que son más graduales” en alza de combustibles
En el programa de streaming de La Tercera el exjefe de la billetera fiscal de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, afirmó que aunque el gobierno "sin duda debía hacer un ajuste mayor" al Mepco, planteó que "lo que es opinable es la forma de hacerlo". "Una opción era hacerlo de una, otra opción era irse un poco más gradual. Yo creo que ambas opciones tienen beneficios y tienen costos", sostuvo. Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA) dijo que en la colectividad hay disposición de discutir las medidas paliativas propuestas por el Ejecutivo pero que "no por eso vamos a dejar que pase por el lado el recorte de derechos".
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