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    Política

    Vodanovic acusa al gobierno de tomar “decisión apresurada” y señala que “no era necesario cambiar el Mepco inmediatamente”

    La senadora además apuntó que "el Gobierno debió impedir que ese efecto fuera directo a los bolsillos de los chilenos y las chilenas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PEDRO RODRIGUEZ

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el alza de las bencinas anunciado por el Gobierno, a la vez que señaló que se trata de una “decisión apresurada”.

    En conversación con Radio ADN, es que Vodanovic cuestionó el actuar del Gobierno de José Antonio Kast, señalando que “empatizar con el dolor y con la problemática que le han creado a la gente no es suficiente”.

    Es así como apuntó que “aquí hay que dar soluciones y no veo aquello. Veo un gobierno que toma una decisión apresurada".

    De acuerdo a lo que explicó la senadora, se pudo haber aplicado el Mepco por un mes más, en tanto se tramita el proyecto de ley de medidas paliativas, ya que a pesar de tener urgencia, demorará en implementarse.

    “Por mucha urgencia que le pongamos, discusión inmediata, quiero decirles que esto se somete su cumplimiento y pago efectivo de los beneficios a un reglamento, un reglamento que trae un plazo de 30 días para su dictación”, mencionó, añadiendo que durante este tiempo las familias tendrán que “soportar un costo económico que no estaba previsto y que el Gobierno debió impedir que ese efecto fuera directo a los bolsillos de los chilenos y las chilenas”.

    En la misma línea, la senadora cuestionó las medidas paliativas impulsadas por el Gobierno, señalando que “son bastante pocas, pobres” y que debieron ser complementadas en la discusión en la Cámara.

    “La verdad es que la visión desde el gobierno es una visión muy estrecha y que yo creo que no corresponde y no se condice con el daño que se le hace a las personas y en general al sistema económico, porque aquí lo que puede venir es una espiral inflacionaria que va a impactar como siempre a los de menos recurso”, señaló.

    En la ocasión, la presidenta del PS, además se refirió a los problemas comunicacionales del Gobierno señalando que “si la decisión política no es buena, es difícil comunicarla de buena manera”, y añadiendo que "yo creo que todos vimos la minuta esta que decía hay una guerra, la guerra no la iniciamos nosotros, es como un guion de Star Wars, pero la verdad es que esto no es una película".

    La senadora además cuestionó la utilización del término quiebra señalando que no ayuda a la imagen internacional del país y que aunque el ministro haya rechazado la utilización del término, “persistentemente desde el día uno del Gobierno y durante toda la campaña se ha insistido en aquello, por lo tanto hay ya un corolario que es esto de poner que el país está en quiebra”.

    Retiro de respaldo a candidatura de Bachelet

    Finalmente, sobre el retiro al respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Vodanovic sostuvo que “no sé cuál sería la intencionalidad de dar a conocer la noticia ahora, pero sí creo que es una muy mala decisión independientemente del momento”.

    De acuerdo a lo que mencionó "todas las explicaciones que da la cancillería son bastante básicas", añadiendo que “decir que es una candidatura con poca viabilidad, si precisamente es la cancillería la que tiene que hacer que la candidatura sea viable. Esa es la tarea de la diplomacia, entonces esto es un fracaso de la diplomacia y un fracaso de la cancillería chilena”.

    Más sobre:Paulina VodanovicMepcoCombustiblesPSGobierno

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