Condenan a más de ocho años de cárcel efectiva a líder colombiano de “La Empresa”. Imagen referencial.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso condenó a más de 8 años de cárcel efectiva al líder en Chile de la organización delictiva conocida como “La Empresa”, dedicada a realizar préstamos usureros a víctimas de distintas regiones del país.

La sentencia fue dictada este 19 de mayo en el marco de un procedimiento abreviado, correspondiente a la quinta condena en la causa que investigó a la banda, donde fueron formalizados 45 imputados, de los cuales 43 son de nacionalidad colombiana.

Según explicó la fiscal jefe TIF, Daniela Quevedo, la organización operaba mediante préstamos usureros a víctimas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y otras localidades.

En las cuatro sentencias anteriores ya habían sido condenados 44 de los 45 imputados, incluidos dos chilenos: el dueño y un operador de una casa de cambio donde se realizaban operaciones para enviar parte de las utilidades de la organización a sus jefes en Colombia.

Condenan a más de ocho años de cárcel efectiva a líder colombiano de “La Empresa”. Imagen referencial.

La quinta sentencia fue dictada respecto del jefe de la banda en Chile, Steven Enrique Borrero, quien recibió penas de 800 días por asociación delictiva, 800 días por usura reiterada, 800 días por lavado de dinero y 541 días por tráfico ilícito de migrantes.

Además, el tribunal aplicó multas de 10 UTM por el delito de lavado de dinero y otras 10 UTM por tráfico ilícito de migrantes.

“Todas estas penas, que suman alrededor de 8 años, el imputado en su calidad de jefe de la organización delictiva las deberá cumplir en forma efectiva en nuestro país”, señaló Quevedo.

La persecutora agregó que, una vez cumplida la condena en Chile, al condenado se le aplicará la pena de expulsión del país, contemplada como sanción adicional para extranjeros condenados por el delito de usura.

Condenan a más de ocho años de cárcel efectiva a líder colombiano de “La Empresa” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Causa terminada para los formalizados

Con esta sentencia, la causa quedó terminada respecto de los 45 imputados formalizados, según detalló la fiscalía.

No obstante, aún queda pendiente la situación de cuatro imputados colombianos que se encuentran privados de libertad en Colombia y en proceso de extradición.

A ellos se suma una quinta imputada, también colombiana, respecto de quien se despachó una orden de detención y que, según los antecedentes entregados, se encontraría en Chile con una orden vigente.