El precio del petróleo reacciona con una fuerte subida a las declaraciones de Donald Trump quien en su discurso a la nación dijo en la noche del miércoles que esperaba que el conflicto con Irán se extienda por otras dos a tres semanas.

Los futuros del crudo WTI que sirven de referencia para Chile subían 8,60% al cierre de esta edición, hasta los US$ 108,73; mientras que el barril Brent del mar del norte que se cotiza en Londres saltan 9,4% hasta los US$ 109,67.

El presidente de Estados Unidos dijo esta noche que su país atacar a Irán “con mucha fuerza” y estimó cuánto tiempo podría extenderse esa campaña para acabar con los objetivos militares.

“Los vamos a golpear con mucha fuerza en las próximas dos o tres semanas”, declaró. “Los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, sostuvo.

Trump, no obstante, también dijo que la guerra no durará mucho y que las conversaciones con Teherán “continúan”, dejando abierta la posibilidad de una solución diplomática.

“Vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido”, afirmó.

Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner, comentó que “el rally de la paz” en los mercados duró exactamente un día y que Trump volvió a dejar todo en la incertidumbre con esta proyección sobre las hostilidades en Medio Oriente, con todo lo que eso significa para la economía mundial y los precios de la energía

“El discurso de Trump ante la nación enterró el optimismo que había impulsado la mayor subida bursátil del mes el martes. En lugar de señales de distensión, el presidente prometió atacar Irán “con extrema dureza” durante las próximas *dos a tres semanas* más, amenazó con devolverlo “a la Edad de Piedra” y no ofreció ningún horizonte claro para el fin de las hostilidades", sostuvo.