Chillán es la última esperanza: a un semana del Superclásico, la U aún no tiene estadio para recibir a Colo Colo

El tiempo se le agota a Universidad de Chile. A una semana del Superclásico, los azules aún no consiguen un recinto para albergar el partido ante Colo Colo. Y si bien, según la ANFP, la realización del encuentro no corre riesgos, lo concreto es que el reloj empieza a jugar en contra, considerando todos los detalles logísticos que se deben afinar para un encuentro de la envergadura del enfrentamiento más importante del fútbol chileno.

Después de que no fructificara el intento por llevar el duelo a Valparaíso y de que Concepción también cerrara sus puertas para el evento, además de la imposibilidad de utilizar el estadio Santa Laura, cuya cancha quedó destruida después del partido de rugby entre Chile y Estados Unidos, los laicos apuntan ahora en otra dirección, casi a modo de última esperanza: Chillán.

Las gestiones para conseguir el estadio Nelson Oyarzún Arenas están en pleno desarrollo. Y en ellas se involucrará la ANFP, considerando la eventual reticencia a facilitarlo, por las características del compromiso. “Las complejidades de recintos las hemos tenido siempre. Sabemos que no todos los clubes son dueños de sus recintos. En el caso de Unión Española, les puedo adelantar que el partido con Curicó se va a desarrollar el lunes 25, en San Carlos de Apoquindo. Y en el caso del clásico se está en búsqueda de estadio. Chillán es una opción. Me voy a reunir con ellos mañana, para ver qué opciones tiene, pero Chillán es una opción”, planteó, en esta jornada, el gerente de Ligas de la ANFP, Yamal Rajab.

Colo Colo y la U en el duelo de la primera rueda (Foto: Agenciauno)

Apoyo directo

En Quilín asumen la necesidad de ponerse detrás de la organización del duelo. “Nosotros acompañamos en esto a los clubes, vamos haciendo un monitoreo en las delegaciones presidenciales, porque no es la idea que lleguen a solicitar un estadio y, definitivamente, por razones de seguridad, las delegaciones se los rechacen. Por eso vimos la opción de Chillán y esperamos que tengamos una respuesta positiva, pero el Superclásico no corre riesgos”, enfatiza Rajab, en esa línea. En lo que sí es categórico el personero es en el plazo para que los azules resuelvan la materia. “Esta semana”, establece.

Lo que aún no tiene certeza es un aspecto crucial: la posibilidad de volver a utilizar el Estadio Nacional, que sigue en refacciones con miras a los Juegos Panamericanos. “Todavía no nos dan un plazo concreto. La esperanza nuestra es que en septiembre pueda volver el Estadio Nacional para el fútbol. Sabemos que está reservado para conciertos. Es la información que tenemos. Si ya cuenta con reservas para eventos, por qué no para el fútbol en esa fecha”, plantea Rajab.