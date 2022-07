Fin a las peleas de escritorio y a los pagos en negro: el nuevo contrato de trabajo que impulsó la ANFP para transparentar el sueldo de los jugadores

Cada vez que se abría el mercado de pases, los teléfonos de la ANFP no paraban de sonar. Los correos electrónicos se acumulaban y las dudas de los clubes surgían por montones. ¿Las más recurrentes? Cómo inscribir a los nuevos futbolistas, qué ingresos declarar al registrar el contrato de trabajo, cómo tramitar la visa para no tener problemas con Extranjería, y un largo etcétera. Demasiada incertidumbre para un ítem tan delicado. Una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento.

Hasta que explotó. Fue este verano, cuando las denuncias cruzadas entre Universidad de Chile y Deportes Melipilla tuvieron como eje central acusaciones sobre presuntas irregularidades de ambos lados: posibles dobles contratos, pagos en negro, rentas sospechosas por arriendos de pase, sobresueldos, evasión de impuestos y una serie de otros conceptos complejos en el fútbol chileno.

En ese momento, la administración de Pablo Milad decidió darle un giro radical al asunto, con el fin de borrar para siempre cualquier manto de dudas. Nada relacionado a ese tipo de información podía estar en el aire. Nunca más habría espacio para dobles lecturas ni definiciones a conveniencia, en relación a los datos incluidos en los contratos de los jugadores. La Unidad de Control Financiero (UCF) debía tener un mayor control y el Área de Registro de Jugadores tenía se modernizarse. Era urgente.

Por ende, el sistema cambió para siempre desde esta temporada, a través de la nueva Plataforma Digital. El polémico final del torneo anterior, donde buena parte de los descensos y ascensos se decidieron por secretaría, impulsó a la ANFP a mejorar el modo en el que los clubes registraban los contratos individuales de trabajo de sus futbolistas. Con el nuevo método, esta información ahora se entrega con un mayor nivel de rigurosidad y de detalles que en el pasado, incluyendo todos los ingresos que los deportistas perciben, cualquiera sea el motivo. Todos deben ser declarados. Nada queda debajo de la mesa. Nadie puede hacerse el desentendido. El que lo haga se arriesga a severas sanciones.

¿Cómo funciona? Cada institución tiene una clave para ingresar al portal de clubes a registrar sus vínculos laborales. Así lo están haciendo ahora, con cada uno de los refuerzos. Eso sí, se le incorporaron varios elementos nuevos al modelo de contrato de trabajo que existía, con el objetivo de adecuarlo a la legislación vigente y hacerlo más ilustrativo para las partes.

Por ejemplo, se incluyeron menciones al deber de protección a los trabajadores (art. 184 y siguientes del Código de Trabajo); la obligación de informar a la ANFP de toda prestación que reciba el profesional, y que tenga como causa el contrato de trabajo; la política de señalar la remuneración en términos brutos y en moneda nacional, expresándose que las cotizaciones de salud y previsionales tienen que ser descontadas del sueldo bruto, así como los impuestos que sean de carga del jugador; expresión de la sanción a que se exponen los clubes que, utilizando cualquier subterfugio, oculten o simulen beneficios o prestaciones laborales que tengan como causa el contrato de trabajo (art. 152 bis G del Código del Trabajo); y la cláusula de cumplimiento de la Ley 21.197 y regulación anticorrupción (Protocolo General contra el Abuso y el Maltrato).

“Esto evitará posibles denuncias bajo estos conceptos. Si los clubes cumplen con lo establecido en los registros y contratos, no habrá sorpresas. Así se ha dado forma al nuevo contrato digital que desarrollamos. Todas las remuneraciones que perciba un jugador y un miembro del cuerpo técnico debe ser informadas a la ANFP, a través de este contrato único del fútbol chileno, en base a la normativa y leyes chilenas, además de las directrices de FIFA”, detalla Pablo Milad.

Meses de investigación y reuniones

Desde junio de 2021, la ANFP inició un trabajo de investigación que incluyó la revisión de los documentos registrados por los clubes durante el primer semestre de ese año, entre los cuales se encontraban contratos de trabajo y anexos, con el fin de detectar deficiencias en materia de cumplimiento laboral y tributario.

Para concluir, en la necesidad de los cambios en el modelo de contrato y en la Plataforma Digital, además de la investigación realizada, también fueron necesarias una serie de reuniones con organismos claves. Por eso, se formó una mesa de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, para tratar situaciones particulares y generales de la actividad.

Sin embargo, también hubo citas con otros actores relevantes, como todos los abogados que participan de la industria en la asesoría a los equipos, para conocer sus propuestas y necesidades. También con un grupo de presidentes de clubes y con el Sindicato de Futbolistas (Sifup), para escuchar sus propuestas.

El Comet

No solo han existido avances con respecto al nuevo contrato de trabajo de deportista profesional, sino también en torno a la implementación del Comet, sistema que es clave para evitar problemas en las inscripciones de jugadores. La idea es que situaciones como las que implicaron el descenso de San Marcos de Arica a Segunda División, por el mal registro de Zederick Vega, no vuelvan a ocurrir. Ahora, el Área de Registro, a cargo de Pilar Maulén, hace saltar una alerta inmediata cuando un futbolista no está habilitado para jugar y los bloquea de inmediato, cuestión que los clubes pueden seguir en línea. El margen de error es mínimo. Ocurrió, por ejemplo, recientemente con Ignacio Saavedra, quien, pese a tener cinco tarjetas amarillas, no aparecía inhabilitado en el sistema, ya que la quinta amonestación no había sido informada por el árbitro José Cabero. Por eso, amparado en el registro y en averiguaciones formales con la ANFP, Universidad Católica alineó al volante ante Coquimbo Unido. Y lo hizo en regla. Posteriormente, la situación fue corregida por el juez y el mediocampista quedó suspendido para el duelo de este fin de semana ante Palestino.

“Hoy los clubes tienen acceso a todas las habilitaciones, sean propias o de los otros clubes. Las sanciones de los jugadores y los informes de los partidos también son públicos, lo que facilita la fiscalización mutua. El Área de Registro tiene a su cargo la responsabilidad de llevar la historia de los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes, que es parte importante de su patrimonio. Dada esta importante función, este directorio estimó que dicha historia no podía seguir llevándose a mano en papeles, ni centralizarse la información en una sola persona”, agrega Milad en referencia a una labor que antes era exclusiva responsabilidad de Humberto Pérez.

“A nivel de competiciones, el sistema Comet bloquea automáticamente a los jugadores sancionados, evitando a los clubes el riesgo de incluirlos en sus alineaciones, con las sanciones deportivas que esos incumplimientos pueden acarrear. Por otra parte, en el Comet se reflejan las habilitaciones correctamente efectuadas, de manera que solo dichos jugadores que están disponibles en el sistema pueden ser alineados por los clubes. De esta forma, evitamos el riesgo de que los clubes incluyan en sus planillas a jugadores no habilitados, evitando así las sanciones deportivas asociadas a este tipo de infracción”, concluye el timonel de la ANFP.

Se trata de avances que han tenido una buena acogida por parte de los presidentes de clubes y que, seguramente, le ahorrarán al fútbol chileno papelones como los que vivió a fines de la temporada pasada en la Primera División y en la Primera B.