Azul Azul reconoce que empresa de Felicevich intermedió en el acuerdo comercial con una casa de apuestas

La irrupción de las casas de apuestas como auspiciadores en el fútbol chileno abre un nuevo flanco. Un reportaje publicado por Ciper Chile vincula a Fernando Felicevich, representante de varias de las máximas estrellas de la Generación Dorada, en el vínculo de las empresas que promueven pronósticos deportivos en línea con los clubes nacionales. Puntualmente, el reportaje pone en evidencia la relación con cuatro clubes: Universidad de Chile, Huachipato, Curicó Unido y Palestino. A la lista también se agrega Deportes La Serena, aunque los papayeros descartaron la relación entre el agente y la llegada del sponsor que ocupa un destacado sitio en su camiseta.

La investigación apunta que los patrocinios fueron allegados por Vibra Marketing, empresa de la que Felicevich es propietario. La firma, que además negocia los acuerdos comerciales de las figuras asesoradas por el agente, funciona desde 2016. En la nota, Cristián Tupper, gerente comercial de Azul Azul, reconoce que la firma fue contratada para concretar el negocio con Betano. “El acercamiento (…) nació desde nuestro club. En medio de la negociación, Betano contrató a Vibra para llevar a cabo el cierre y posterior supervisión de esta. En la U nos relacionamos con muchas agencias como Vibra, que velan por la correcta implementación de los contratos, sobre todo cuando la contraparte es una empresa internacional que requiere de un operador local que supervise y vele por la ejecución del contrato”, consigna el ejecutivo en el reportaje.

El intermediario argentino se refirió a la situación en el marco de la misma investigación. “En Vibra Marketing yo soy accionista pero no estoy en la operación de la empresa. Y en segundo lugar, no es parte de mi responsabilidad en la empresa entregar información acerca de las relaciones de la misma con sus clientes”, respondió a Ciper Chile.

Fernando Felicevich.

Tierra de nadie, hasta ahora

En Chile, el mercado de las apuestas en línea es, hasta ahora, tierra de nadie. Según la legislación vigente, solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak están autorizadas para desarrollar sistemas de apuestas deportivas. La ley que funciona como marco para este propósito establece que un 2% de los ingresos beneficiarán a las asociaciones y a los clubes cuyas denominaciones sean utilizadas para tal propósito. El resto, funciona al margen de la legislación vigente.

En ese contexto, en el Congreso hay dos proyectos de ley que apuntan a establecer regulaciones. Uno de ellos, presentado por el diputado Marco Sulantay, está orientado a impedir la presencia de esas firmas en el deporte. Ya fue aprobado por la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. Está orientado específicamente a la presencia de esas firmas en el deporte. Esta semana, fue aprobado en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. “Hay que aclarar que son dos proyectos los que están en trámite. El primero es un proyecto robusto, de 57 artículos, radicado en la Comisión de Economía, que tiene que ver con las casas de apuestas online, que funcionan irregularmente en Chile. La ley de casino regula las apuestas en general y es muy estricta en todo sentido. Las casas online no están adscritas a esa ley y no están reguladas ni estructuradas en Chile. No se sabe exactamente cómo funcionan. No tienen un filtro de uso, por ejemplo, para definir si el usuario es mayor o menor de edad. No hay un reglamento de ganancias. No están constituidas con las normas que conocemos en Chile, porque radican en paraísos fiscales y ahí no se sabe el origen ni el destino de las ganancias. Si son dineros legales o lavado de activos. Este proyecto es para regular”, declaró el parlamentario en La Tercera Domingo.

Esta tarde, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, asistirá a la Comisión de Deportes de la Cámara, donde será requerido acerca de la relación entre los clubes y estas empresas. La ANFP también las mantiene: el Campeonato de Primera B y la Selección tienen patrocinios de esta naturaleza.