Nuevo escándalo de amaños sacude al tenis chileno: Michel Vernier suspendido por siete años y cinco meses

En los últimos años, el flagelo de las apuestas en el tenis se ha ido metiendo cada vez más en el circuito principalmente, entre los jugadores de challenger y torneos ITF. Chile no ha estado ajeno a estas situaciones, y en el último tiempo ha visto a algunas de sus figuras suspendidas por este tipo de escándalos. Hoy es el turno de Michel Vernier, jugador de 29 años y de habitual recorrido en los torneos de menor categoría.

“La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado hoy que el tenista chileno Michel Vernier Quinteros ha sido suspendido del deporte durante siete años y cinco meses, luego de admitir delitos de amaño de partidos”, comunicó el organismo.

“El caso se trató en el marco de la “Propuesta de disposición” del Programa anticorrupción de tenis (TACP) de 2022. Esto permite que la ITIA dicte una sanción al jugador al admitir su culpabilidad, sin necesidad de una audiencia. Además de la prohibición, el jugador ha sido multado con US$ 15,000 y US$ 7,500 suspendido”, detalla. Y añade: “Por lo tanto, el jugador tiene prohibido competir o asistir a cualquier evento de tenis sancionado organizado por los órganos rectores del deporte con fecha anterior al inicio de su suspensión provisional el 31 de marzo de 2022, hasta el 30 de agosto de 2029″.

El tenista admitió haber recibido dinero por arreglar los resultados en los partidos en 2018, además de no informar sobre enfoques corruptos a la ITIA.

El actual 730 del ranking era seguido hace bastante tiempo por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por presuntos arreglos de partidos. El jugador no disputa un encuentro oficial desde fines de marzo, cuando cayó ante el mexicano Juan Alejandro Hernández, en la primera ronda del M25 de Medellín. Eso sí, hace un par de meses disputó un torneo RUN en Curicó, donde se quedó con la corona tras superar a Benjamín Torres.

Vernier había conseguido en noviembre del año pasado su primer título profesional, al haberse quedado con el título en el M15 de Cundinamarca, en Colombia, donde derrotó al joven tenista chileno Daniel Núñez.

En 2020, había hecho noticia tras descargarse porque el capitán de Copa Davis, Nicolás Massú, no lo nominó para la serie ante Suecia. “Se supone que por ranking, (la) Federación de Tenis debía llamarme para ser parte del equipo de Copa Davis. Por alguna razón que desconozco no lo han hecho. Espero tengan explicación a la decisión que han tomado, siendo un acto que no corresponde, pasando a llevar el principio de respeto a nominación por ranking”, escribió esa vez en sus redes sociales.

El caso del tenista nacional no es el único, ya que en 2019 Mauricio Álvarez fue castigado de por vida por amañar encuentros y por delitos de corrupción asociados, mientras que ese mismo año Juan Carlos Sáez fue suspendido por ocho años por situaciones vinculadas a lo mismo. Mientras que Cristóbal Saavedra recibió dos años y medio por no colaborar con una investigación al respecto. Y, más recientemente, el exentrenador chileno Sebastián Rivera.

Hace un par de meses, la ITIA anunció durísimos castigos sobre seis tenistas españoles (Marc Fornell, Jorge Marse, Carlos Ortega, Jaime Ortega, Marcos Tarralbo y Pedro Bernabé Franco, quienes recibieron suspensiones que van desde los siete hasta los 22 años. “Si bien no nos complace ver que seis personas reciben condenas penales y prohibiciones, el mensaje es claro: el amaño de partidos puede conducir a una sentencia de cárcel y puede terminar con su carrera en el tenis. También sirve como advertencia de que el crimen organizado tiene como objetivo el deporte, y los gobiernos y las fuerzas del orden, así como los organismos anticorrupción en el deporte, deben tomarse en serio esa amenaza”, expresó Jennie Price, presidenta del organismo.