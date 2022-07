Rodrigo Fernández se codea con los grandes: figura de Los Cóndores es elegida en el equipo de la semana del rugby mundial

Rodrigo Fernández lo vuelve a hacer. Otra vez, como en el Santa Laura, se abre paso entre la defensa de Estados Unidos, probablemente, sin sospechar en que terminará su agónica aventura. Esta vez, no la corona, pero deja a su compañero Santiago Videla en inmejorable posición para que lo haga. En Denver, Chile terminará clasificándose al Mundial de rugby por primera vez en la historia. Y el planeta entero seguirá hablando del portador de la camiseta 10 de Los Cóndores, tal como lo venía haciendo después del antológico try que les marcó a los norteamericanos en la barrosa cancha del Santa Laura. Una hazaña que mantuvo con vida al equipo de Pablo Lemoine. De paso, lo sitúa entre los mejores jugadores del mundo. Así, sin más ni menos.

Esa tarde en Independencia hasta hubo quienes se acordaron del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986. Después, hasta la World Rugby no ha vacilado en reconocer la acción como una de las más destacadas del año en el deporte de la ovalada. Sin ir más lejos, hace pocas horas deslizó que puede tratarse del ensayo inmejorable. “El try perfecto no exis...”, publicó en sus cuentas de redes sociales, acompañando la imágenes en que Fernández aparece sorteando a cuanto norteamericano se le cruce hasta clavar la anotación de la esperanza. Ahora, la nueva patriada de Fernández saca renovados aplausos.

Las manos en la gloria

Las loas a Fernández no se detienen. Y tampoco disminuye el nivel de importancia. PlanetRugby, una de las principales publicaciones dedicadas a la cobertura de este deporte, de hecho, sube la apuesta. El sitio inglés sitúa al chileno en el equipo ideal de la semana, en una formación de ensueño, en la que solo aparece un latinoamericano más: el argentino Nahuel Tetaz Chaparro.

“Un jugador del que no mucha gente habrá oído hablar, pero que merece su lugar en el XV. Hubo exhibiciones destacadas de Johnny Sexton de Irlanda y Blair Kinghorn de Escocia, pero por pura influencia en un juego, el mediapunta chileno se adelanta a esos dos. Fernández es una corredora maravillosamente equilibrada que ayudó a inspirar un triunfo de clasificación para la Copa Mundial que vino desde atrás sobre los EE. UU. el fin de semana. Significa que Chile tendrá la oportunidad de jugar en el torneo mundial por primera vez y estamos ansiosos por ver al apertura en acción el próximo año”, consigna la semblanza que le dedicó el mencionado sitio a la jugada con que Fernández vuelve a maravillar al mundo.

Para la publicación, Fernández está en gracia. “Rodrigo Fernández lo vuelve a hacer”, destaca, exhibiendo una jugada en la que realiza una jugada similar a la que concretó en el Santa Laura para terminar cediéndole la pelota a Videla, quien convierte el try en el duelo de revancha. Otra proeza que el mundo le aplaude.