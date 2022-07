Arturo Vidal y su presentación en Flamengo: “Quiero ganar muchas cosas, pero la Libertadores es mi gran sueño”

Arturo Vidal se tomó las miradas en Rio de Janeiro. El volante chileno fue presentado oficialmente como refuerzo de Flamengo, en una multitudinaria conferencia de prensa organizada por un club que tiene 52 millones de hinchas, solo en Brasil.

“Estoy muy feliz en Río, esto es un sueño. Tal vez tardaré un poco en ser más feliz, cuando entre al campo con la camiseta de Flamengo. Creo que será el momento más feliz de mi carrera”, comenzó diciendo la nueva estrella del Mengao.

Asimismo, insistió que “hace mucho que quería jugar en Flamengo. El mejor equipo de Sudamérica. Para seguir ganando títulos en mi carrera, tenía que ser aquí. Espero adaptarme lo más rápido posible. Es mucho más fácil cuando tienes la calidad para ello. El equipo está en plena competencia, está en activo y vengo de mes y medio de vacaciones. No será fácil unirse al equipo”.

Sobre su posición en el campo de juego, el futbolista respondió que “jugué muchos años como volante por la derecha, pero no tengo problema con la posición. Mientras juegues, no hay problema con la posición (risas)”.

Consultado sobre las diferencias entre el estilo de juego entre sus antiguos equipos y el de Brasil, respondió que “el fútbol europeo es más físico, pero cuando entre al campo podré responder mejor a esa pregunta. Técnicamente, aquí son mejores que en Europa”.

Ganar la Copa

Uno de los puntos en los que más insistió Vidal fue en la gran oportunidad de seguir acrecentando su palmarés. Sin embargo, reconoció que su gran obsesión pasa por el torneo continental.

“Ganar la Libertadores siempre ha sido un sueño. Quiero ganar muchas cosas, pero la Libertadores es algo que todo niño sueña tener. Espero ganar con Flamengo”, explicó el mediocampista.

Consultado por su opción de ser el chileno con más coronas, reconoció que “yo sé que con Claudio Bravo estamos peleando el primer puesto. En Flamengo seguro que ganaré muchos títulos”.

Pero no todo fueron lisonjas. Vidal también tuvo que hacer frente a las críticas por la edad a la que llega a jugar al Fla, con 35 años ya cumplidos.

“Es difícil responder a lo que dicen. Todos tienen una opinión diferente. Si no pueden disfrutar del fútbol y ganar el título como yo, no es mi problema. Si quisiera irme de vacaciones, me quedaría en Chile. vine a jugar futbol”, aseveró el King.

Sobre su manera de jugar y sus motivaciones, el mediocampista respondió que “tengo tres días entrenando, conociendo al equipo, con algunos contra los que jugué. Este es un equipo fuerte y ganador que lo demostró en el último partido. Mi forma de jugar es siempre al límite, pero siempre respetando, al contrario. No creo que sea más controvertido. El entrenador sabe lo que quiere. Me estoy preparando, cuando él cree que estoy bien. Estoy entrenando con el equipo, no es fácil entrar. Llevo mes y medio de vacaciones”.

La opción de que llegue Alexis Sánchez a Flamengo aún está latente en el ambiente brasileño. Así también pudo que responder su excompañero en Inter y afirmó que “Alexis tiene su vida. No he hablado con él sobre ese tema”.