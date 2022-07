El enigmático mensaje de Alexis que suma críticas en Italia: “Todavía cree que es un jugador de primer nivel y que puede marcar la diferencia”

En Italia siguen con atención el futuro de Alexis Sánchez. El delantero, a quien aún le resta un año de contrato con el Inter de Milan, se resiste a abandonar el equipo que dirige Inzaghi, pese al deseo del equipo de no contar más con sus servicios. ¿El motivo? El club italiano busca reducir sus gastos de plantilla en el orden de un 10 a un 15%, para poder contratar a los dos grandes nombres que tiene en carpeta para la temporada venidera: Romelu Lukaku y Paulo Dybala.

Y frente a tal escenario, la escuadra de Milan intensifica las negociaciones por liberar su cupo. Alexis, sin embargo, continúa entrenando con el equipo, al que se sumó el miércoles de la semana pasada. Ayer, en redes sociales, publicó una imagen en su cuenta de Instagram que fue acompañada de una leyenda: “Nada es real si no crees en quién eres”, señaló el Dilla.

Sus palabras generaron críticas en Italia. La Gazzetta le dedicó un reportaje al chileno, como casi todos los días. ”Alexis Sánchez no cede ni un centímetro. Inter continúa negociando con su agente para deshacerse de su fuerte contrato y hacer espacio en el fondo de salario, pero el jugador no parece estar dispuesto a irse y todavía cree que es un jugador de primer nivel y puede marcar la diferencia. Y mientras tanto publicó otro mensaje de motivación en Instagram: “Nada es real si no crees en lo que eres”, escribió el chileno.

Inzaghi ha dado pistas de su intención con Alexis. En medio de una consulta sobre un posible fichaje de Paulo Dybala, el estratega le abrió una puerta: “Tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos (Andrea) Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez”.

Alexis Sánchez define su futuro. En Italia aseguran que los próximos días serán clave para cerrar su salida de Italia. Porque más allá del deseo del jugador de volver a Barcelona, situación que se ha ido diluyendo durante las últimas semanas, el futbolista se resiste a partir. Ya rechazó ofertas del Sevilla.