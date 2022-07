Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de Azul Azul: “No tengo ninguna duda de que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones de la U”

Rodrigo Goldberg se alerta. Al exdelantero de Universidad de Chile y ex gerente deportivo de Azul Azul le llama poderosamente la atención la posible llegada del arquero Martín Parra a los estudiantiles. Hay un elemento que lo hace presumir de la existencia de fuertes vínculos entre las partes vinculadas en la operación. “Estoy hablando directamente de Victoriano Cerda. Me hago responsable de mis palabras. Yo no tengo ninguna prueba. Cero. Y no la voy a tener nunca, porque es imposible conseguirla, pero no tengo ninguna duda de que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones de la U. Pero ninguna duda. Y, lamentablemente, no tengo pruebas. Cero, cero. Él es una de las personas que compró acciones de Azul Azul”, establece, en una de sus intervenciones en el programa Al Aire Libre, de radio Cooperativa.

El Polaco expone sin vacilaciones los argumentos que motivan la convicción. “Les voy a hacer un resumen. Nosotros llegamos en 2019, con un presupuesto bajísimo. En 2020, lo mismo. Nos redujeron un 20 por ciento el primer año y un 20 por ciento el segundo y no trajimos, y nos equivocamos, jugadores de Huachipato ni del corral de Felicevich. Nosotros salimos el año 2021, a principios de año, y vuelven a aparecer todos los jugadores de Felicevich y todos los jugadores de Huachipato. Si a nadie le parece raro y justo por esas casualidades de la vida nomás que había un nexo entre medio que se llama Cristián Aubert, digo ‘chuta, yo soy demasiado inocente’. O, al contrario, soy muy mal pensado. Entonces, que vuelvan los precios caros, las comisiones altas, lo mismo que hundió a la U...”, plantea.

La sombra de Felicevich

Goldberg se remonta a la época en que asumió el alto cargo que desempeñaba en el club laico. “Yo me acuerdo. Día uno. Llegué el jueves. El viernes, lo primero que pedí a Contabilidad fue el pago de los representantes. Y me desmayé y desperté el lunes. Entonces digo pucha, ¿será tanta la coincidencia? ¿Les parece normal que se haya traído un jugador como Soteldo, por un millón de dólares de préstamo, sin opción de compra? ¿O un millón de dólares por el 50 por ciento de Jimmy Martínez?”, sostiene, otra vez en alusión a la presencia de Cerda en los estudiantiles, la tesis que intenta sostener.

En el análisis, también menciona al representante de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. “Yo creo que Felicevich no está metido en la compra de la U, porque el negocio de él es representar jugadores. Ahí le va bien ¿Pa’ qué se va a meter en lo otro? Pero de Victoriano Cerda no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda”, insiste.

Eso sí, repara en lo incomprobable de sus conclusiones. “No lo vas a poder saber, porque el que aparece en la contabilidad es Sartor. ¿Y de donde vienen las inversiones? Pueden venir de Islas Faroe y no lo vas a saber nunca”, sentencia.