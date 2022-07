Gustavo Quinteros y la posibilidad de sumar refuerzos: “Lo veo difícil a esta altura”

Después de la eliminación de Colo Colo de la Copa Sudamericana, Gustavo Quinteros intenta dar vuelta la página y centrarse en el Torneo Nacional. De todos modos, el DT justificó el revés en el certamen continental, basándose en las enormes diferencias con las potencias. “Los jugadores entienden y competir internacionalmente, se ha hecho muy difícil para todos los equipos chilenos. Estábamos ilusionados, porque jugamos muy bien algunos partidos de Copa Libertadores y el primer partido ante Inter, pero la realidad es otra. Hay mucha diferencia en presupuestos, cantidad de jugadores, y eso afecta un montón”, señaló.

En este sentido, el entrenador volvió a disparar contra la dirigencia por la lentitud en la llegada de refuerzos. “Llegamos con dos o tres jugadores menos a este partido de revancha, cuando debería haber sido al revés. Deberíamos haber llegado a esos partidos con los tres refuerzos para utilizarlos, pero no fue así, pero quedará para el próximo año, tratar de fortalecer más al equipo y poder competir internacionalmente más de igual a igual contra estos equipos que tienen un presupuesto enorme en comparación al nuestro”, sostuvo.

En esa línea, ve complicado lo que resta de mercado. “Quedan menos opciones. Los jugadores que pensábamos al principio se fueron a otros clubes. Lo de (Juan Ignacio) Méndez es difícil, porque no tiene su trámite de nacionalidad completo. Vamos a analizar de acá hasta el fin del cierre del libro de pase si hay alguna opción posible para tener más variantes, pero lo veo difícil a esta altura. No pudimos incorporar a los jugadores que teníamos en carpeta y ya no están disponibles. Tendremos que esperar si se da la posibilidad, si no competiremos con el plantel que está”, indicó.

Para el duelo frente a La Serena, la gran duda es Leonardo Gil, quien está con problemas musculares. “No sabremos si lo vamos a usar, porque tuvimos la mala experiencia de César Fuentes, que sentía una pequeña molestia y terminó con una lesión mayor. Cuando hay más bajas y hay que cambiar jugadores y posiciones es más complicado, pero confío en que vamos a hacer un buen partido y superar futbolísticamente a La Serena. Será un partido duro, cerrado”, sentenció, junto con adelantar que Bryan Soto pidió salir a préstamo.