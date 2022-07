Diego López le abre la puerta de la U a Marcelo Díaz: “Me gusta; los jugadores de calidad son siempre bienvenidos”

El domingo será un día especial para Nery Domínguez. El último refuerzo de Universidad de Chile mojará por primera vez la camiseta del Romántico Viajero ya que así lo confirmó su técnico Diego López.

“Hizo una semana completa, trabajó con nosotros y creemos que está en condiciones de estar a la orden. Lo bueno es que está bien físicamente, se está adaptando bien a lo nuestros trabajos y a sus compañeros. Lo conocemos y es un jugador que nos puede aportar mucho”, reveló el adiestrador laico.

Y ya que hablaba de incorporaciones, se le consultó si habrá un nuevo nombre en la tienda de La Cisterna y esto fue lo que contestó: “Si llega un jugador, debe ser de calidad y debe mejorar lo que hay. Si se trae o no, hay que ver. Tenemos la idea de traer jugadores que ayuden a potenciar los jugadores jóvenes que tenemos y debemos ser muy cuidadoso con lo que eso”.

Por lo mismo, López insistió en que se debe contratar a un arquero con vasta experiencia para ayudar al crecimiento de Cristóbal Campos y no a otro joven, pues ya tiene a un par con esas características. “El arquero titular será Campos y el que viene debe sumar, debe ayudar, pues tenemos dos arqueros jóvenes y necesitamos que venga un arquero grande, que nos ayude”, enfatizó. Martín Parra, el guardameta de Huachipato, hoy en la liga peruana, negocia su incorporación.

En ese mismo ámbito, también se refirió a otro jugador experimentado que suena en el Centro Deportivo Azul. Se trata de Marcelo Díaz, de quién López dijo que “es un gran jugador. Yo ya dije que los jugadores de calidad son siempre bienvenidos”. ¿Llegará? “No voy a dar nombres, estás hablando de un jugador importante, está en otro club, es un jugador que nos gusta, pero no puedo decir más nada, porque pertenece a otro club y no es correcto que yo hable de él en estos momentos”, prosiguió.

Por último, el estratega se refirió a la tonta expulsión de Cristian Palacios ante La Calera, la cual le costó tres partidos de suspensión. “En la cancha no la vi, después en televisión me percaté que fue una entrada fuerte. A veces los atacantes no saben marcar y eso es peligroso, el Chorri no está habituado y se tiró mal, es una lástima porque no lo vamos a tener en tres partidos y perdemos un jugador importante”, concluyó.